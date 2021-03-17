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帛琉總統抵台「首日行程曝光」　泡泡首發團「新光醫院派10醫護隨行」

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布台灣、帛琉泡泡正式啟動，帛琉總統惠恕仁3/28出發訪台，3/29凌晨抵台。據了解，惠恕仁會先到新光醫院探視住院居民，並同時做健康檢查。新光醫院也會派皮膚科、胸腔內科、心臟內科、骨科、呼吸治療師等10名醫護一起搭乘首發團班機前往帛琉。

新光醫院副院長洪子仁受訪時表示，帛琉居民在2013年開始陸續來台就醫，因為帛琉健保局會負責居民80%醫療費用，所以帛琉自己有一個轉診委員會，負責評估患者病情需不需要海外轉診，新光醫院接到通知後會估價找醫師，安排醫療專機，根據統計，目前新光醫院共有15位帛琉患者。

洪子仁說，帛琉人來台灣需提供3日陰性證明，旅遊是對等，醫療方面則是比較嚴謹，需要到新光醫院檢疫病房14天二採陰性，才能進行治療，根據目前統計，現在至少有30~50名急重症患者等待來台就醫，預計大概10來位帛琉急重症患者會和總統一同來台就醫。

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帛琉醫療專機原本是一個月一班，一趟最多10~15名急重症患者，現在加上泡泡班機一個月大概會有2～8班，帛琉人來台就醫可近性增加，健康帛琉人可以正常來台。根據新光統計，在新冠肺炎前，在健檢方面，一年大概有50名帛琉人來做健檢。

洪子仁說，新光醫院和帛琉健保局有簽合約，但去年疫情爆發，只有3人來健檢、急重症大概120人，現在帛琉泡泡啟動，就可以透過泡泡來台就醫，但仍需要3日陰性證明和遵循5+9的自主健康管理，之後才能進入醫院。

另外，洪子仁也透露，新光醫院預計3/28～4/15會在新光樂活未來館舉辦小型旅展，邀請帛琉總統來剪綵，讓民眾可以到現場了解相關資訊。

▲▼新光醫院副院長洪子仁說明旅帛琉遊泡泡。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新光醫院副院長洪子仁。（圖／記者屠惠剛攝）

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