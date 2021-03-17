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巴拉圭向台灣求援200萬劑疫苗救急　同步取得大陸製疫苗

巴拉圭衛生部長馬索雷尼（Julio Mazzoleni）18日在推文中感謝說：「台灣人民與我們團結在一起，我們的兄弟中華民國（台灣）向我們捐贈了28萬片口罩，這些物資此刻對我們是莫大的幫忙，我們和台灣雖如此遙遠，卻又無比親近，謝謝！」（圖／翻攝Julio Mazzoleni推特）

▲巴拉圭衛生部長馬索雷尼（Julio Mazzoleni）18日在推文中感謝台灣。（圖／翻攝Julio Mazzoleni推特）

記者陶本和／台北報導

我南美友邦巴拉圭新冠肺炎疫情持續惡化，為了加速取得疫苗，向多國尋求協助，當地有媒體指出，日前有向台灣求援，希望我國爭取到的配額能先轉讓200萬劑；另也透過阿聯酋與智利取得中國製疫苗，中方則暗示願提供疫苗換取雙邊關係的提升。

巴拉圭的疫情一直無法適切控制，近期向許多國家求助，當然也向台灣尋求協助，希望我國可以把自美國爭取到的配額，可以先轉讓給巴拉圭救急。根據巴拉圭當地媒體報導，傳出台灣向AZ採購四千萬劑中，將先讓出200萬劑供巴拉圭優先取得。

在此同時，巴拉圭也透過阿聯酋與智利，取得中國製疫苗。對此，巴拉圭確實也已事前通報我駐外使館，我方則基於人道立場，不會阻止巴拉圭取得中國疫苗；但在此同時，中方暗示巴國，願意以提供疫苗來換取雙邊關係的提升。

因為中國大陸方面有意再借此對台灣的邦交國下手，且又是美國在拉丁美洲重要據點，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）特別與巴拉圭總統通話，呼籲持續與台灣合作。

不過，對於巴拉圭媒體指稱，台灣將讓出200萬劑給巴拉圭優先取得一事，外交部表示，此事並非事實，巴拉圭在無法取得足夠疫苗而面臨公衛危機之際，我國基於台巴友好邦誼，在既有的雙邊合作架構下，正透過不同管道協助巴國洽購取得疫苗。

至於巴國正在進行中的交涉談判疫苗事宜，外交部表示，目前不便評論，但強調這與台灣向AZ公司已採購的疫苗完全不相干。

另外，有關巴拉圭洽購中國疫苗，對於台巴關係的影響，外交部表示，由於疫苗全球取得機制（COVAX）答應提供巴拉圭的第一批30萬劑疫苗遲未確認運抵日期，巴國政府正全力洽購各國生產的疫苗，中國製疫苗也是考量選項之一。

外交部表示，巴拉圭政府瞭解相關商業採購可能引起外界揣測，基於對台巴邦誼的重視及互信，巴國政府已透過外交管道向我國政府進行說明。

外交部指出，巴國外長阿瑟維多（Euclides Acevedo）在接受媒體訪談時也公開強調，向中國洽購疫苗不影響與台灣維持的外交關係。

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