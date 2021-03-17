台男「為15萬月薪」誤入博弈公司　離職被火刑！凌虐腳爛影片曝光

▲阿明被博弈集團誘人的高薪吸引，離鄉背井到菲律賓工作，沒想到錢沒賺到還遭凌虐多日險死，當初遭虐打的傷疤至今仍在。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

27歲的男子阿明（化名），去年1月在朋友介紹下至菲律賓馬尼拉一間大陸人開設的線上博奕公司工作，結果年底提出離職後，突然遭到2名陸籍同事將他禁錮在宿舍，施以各種酷刑凌虐，並將他工作所存的300多萬台幣搶走，還把凌虐過程拍成影片，向阿明在台灣的母親勒索，菲律賓警方接獲我國刑事局通報，出動警力將阿明救出，遍體鱗傷的阿明已在上個月返台，他以自身慘痛的教訓提醒欲赴國外打工的民眾「眼睛真的要睜大點」。

今年2月5日，一班從菲律賓飛抵台灣的班機降落在桃園機場，家住雲林的阿明在警政署駐菲律賓人員的陪同下，一跛一跛緩慢的從空橋走出，面對眼前熟悉的故鄉與空氣，阿明的情緒相當激動，因為他除了雙腿腳掌嚴重灼傷潰爛，身體多處也是遍體鱗傷，狼狽不堪，負責接機的刑事局幹員則將他送往台大醫院雲林虎尾分院治療。

▲博弈集團不允許阿明離職，遂對他施以鞭刑、水刑、拿菸頭燙他全身，甚至將他的腳掌淋酒精後再點火。

時間回到去年12月31日，菲律賓警方接獲我方刑事局通報指出，阿明在菲律賓遭人綁架，向台灣家屬勒贖四百萬台幣，菲國反綁架總隊（AKG）在鎖定歹徒位置後，隨即荷槍實彈前往攻堅，順利在距離馬尼拉僅30分鐘車程的「甲米地省」成功將阿明救出，並逮捕大陸籍嫌犯「阿龍」及「冷風」。

菲國警方原本以為這是起單純的綁架勒贖，但阿明在傷勢穩定後的筆錄卻讓菲國警方大吃一驚，原來博弈公司「索萊爾東方集團」以各種不甚人道方式管理員工，嚴格限制員工行動，就連阿明想辭職回台照顧罹癌的母親，也遭多翻拒絕，豈料最後竟被陸籍同事囚禁5日，毒打、放火燒腳、香菸燙身，讓他渾身傷，差點命喪異鄉。

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▲台菲警方合作救出被囚禁的阿明，他當時經過多日凌虐已體無完膚、奄奄一息，警方趕緊將他送到當地醫院急救。

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▲曾經有大陸平面媒體進入博弈集團臥底，擔任第一線作業員，發現這裡就像個監獄，員工不但被限制行動，生活品質還相當差。

家住雲林的阿明（27歲）去年 1月在朋友介紹下，前往菲律賓馬尼拉一間由大陸籍男子「白皓」（約50歲）開設的線上博弈公司「索萊爾東方集團」（索萊爾）工作；索萊爾是菲律賓境內前5大的中國博弈公司之一，向來以管理嚴苛聞名，為防止員工偷溜，除了嚴格監控員工一舉一動，還會扣留護照，想離職的人需繳交高額離職費，否則只能繼續工作抵債，由於制度及管理極不人道，許多曾在此工作的人稱索萊爾為「東方監獄」。

▲博弈集團不允許阿明離職，遂派兩名男子將他軟禁，不但施以鞭刑、拿菸頭燙他全身，還將阿明的頭壓入水桶，逼問保險箱密碼。

本刊調查，索萊爾表面上經營所謂的線上博弈，專門吸引大陸人線上賭博，但實際上卻對顧客遊說進行投資而藉機吸金，阿明因為腦筋靈活、被分配在人力資源部門，主要負責控管內部員工，每個月薪水加紅利約15萬元台幣，阿明平日也會販賣一些菸酒給同事賺點差價，收入頗豐。

但工作後不久，阿明發現索萊爾猶如「集中營」，不但沒有個人隱私，下班後也是統一管理，雖然住在公司提供的宿舍，但根本沒有自由，「員工的一舉一動都被公司監控，不論是在現實生活、網路世界，毫無隱私權可言，就算放了假，也沒人敢踏出宿舍一步，就連薪水也被嚴格禁止轉帳回台灣。」阿明無奈的說。

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