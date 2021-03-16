水保局貪官開葷密語曝！爽設勇伯群組　「奶嘴準備好」妹就陪上床

▲水保局官員被控喝花酒、收賄。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者游瓊華／台中報導

農委會水土保持局台中分局的公務員假借到山區出差名義，實際卻是到KTV喝花酒、接受招待的性交易，還拿不實單據核銷差旅費。據了解，雙方還約定「奶嘴請準備好」的暗語，只要官員在事先創立的LINE群說出此暗號，當天的宴會就會有小姐陪同。對此，台中地檢今依貪汙治罪條例，起訴秘書楊燕山等官員及廠商、共14人。

檢方調查指出，楊燕山等官員於2019年3月到2020年6月期間，接受廠商招待的喝花酒，不僅於席間招來傳播妹陪同，甚至還接受業者提供的性招待，而更誇張的是，幾人分明是去喝花酒、接受性招待服務，卻謊稱自己是到山區出差。

另外，檢方表示，調查出有18件工程招標案涉接受廠商喝花酒，而官員總共接受性招待共16次，另外廠商還開設「勇伯塗奶油吸奶嘴開葷夜」的LINE群組，每次林姓廠商、官員只要喊「奶嘴請準備好」，另一名羅姓廠商就會安排女陪侍。

據了解，這段時間內楊燕山總共接受了5次性招待，課長林勇洲則涉嫌收賄達47萬元。對此，台中地檢署偵結，依貪汙治罪條例，將包含楊燕山在內的官員、廠商等14起訴，並求處7年以上有期徒刑，得併科新台幣6千萬元以下罰金。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

【更多新聞】

獨／正妹麵線老闆娘「三圍曝光」！目前仍單身 公布3大擇偶條件

摩鐵激戰人妻...小王爽喊：誰也離不開！結婚7天就被甩 下場慘曝



他在貨櫃屋「激戰小三」...壞到一半門被打開！ 女友站門外傻了