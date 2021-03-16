婚禮車頭花飾掉落　新郎腦洞大開路邊摘白菜代替

記者魏有德／綜合報導

大陸貴州一名耿姓新郎在迎娶新娘過程中，禮車車頭的花飾被風吹落，急忙下車查看。由於花飾落地時已經四分五裂，無法再重新裝回車頭，耿先生靈機一動，將路邊的一棵巨型白菜拔下，把根部泥土剷除後，重新安置在禮車車頭。網友看到影片後紛紛點讚，「創意不錯，回家還可以吃火鍋」；「你別說，怪好看咧！」。

▲貴州一名耿姓新郎用路邊的白菜當作禮車車頭花飾。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，耿先生表示，當時花飾掉落的時候，停車的地方正巧有一棵白菜，花車（禮車）前面有一個大洞，看起來特別醜，就想到用那個白菜，「那個白菜挺大的，放在前面還挺有創意感的。」

▲耿姓新郎將白菜擺在禮車車頭上。（圖／翻攝澎湃新聞）

從影片裡可以發現，耿先生停車下來查看時，在地面上的花飾已經不成形的四散各處，他甚至還撿起來查看一番。隨後，耿先生跳到旁邊的泥土地上，拔起一棵形狀比他的頭還大的巨型白菜，用水泥磚把根部及泥土除去，最後將這棵白菜擺回禮車車頭的位置，看起來毫無違和感。

▲白菜代替花禮成為結婚禮車裝飾。（圖／翻攝澎湃新聞）

影片被放上網路後，引起網友熱議，有網友表示，「一定要有儀式感」；「這個創意不錯，回家還可以吃火鍋」；「自帶青菜火鍋」；也有網友稱讚，「人才真是個人才啊。」