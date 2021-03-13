護愛外籍女友「熊抱員警」搶警棍！桃園男遭當街制伏　下場慘了

▲桃園市吳姓男子今年1月與女友在桃園火車站附近逛街，眼見女友被員警盤查，竟熊抱員警還徒手搶奪其警棍...（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子今年1月間與賀姓外籍女友在桃園火車站附近閒逛，但巡邏員警發現賀女形跡可疑、企圖躲避，因此上前盤查。吳男見狀，擔心女友逾期居留身分被查獲，竟徒手抱住員警，還企圖搶奪掛在腰際之警棍，最後遭壓制送桃檢偵辦，被依妨害公務罪嫌送辦。桃園地院審理時，認為吳男犯行明確，員警也提供相關密錄器影像等證物，審結依妨害公務罪處有期徒刑3月，仍可上訴。

檢警調查，46歲的吳姓男子今年17日下午4時許，與賀姓外籍女友在桃園區桃園車站附近逛街。當時員警發現，賀女看他們企圖閃躲，當下直覺有異，因此上前盤查，不料吳男因擔心女友逾期居留被查獲，竟徒手抱住崔姓員警，並搶奪掛在腰際之警棍，後經崔姓員警制伏，將賀姓女友一併帶回派出所偵訊。事後，吳男被依妨害公務罪嫌現行犯遭桃檢聲請簡易判決。

桃園地院法官審理時，吳男對犯行坦承不諱，賀姓女友也指證吳男確實有搶奪員警警棍，加上員警提供密錄器影像擷取照片與職務報告書等佐證。法官審酌，吳男惟恐賀姓女友逾期居留遭查獲，徒手抱住崔姓警員，並奪取警棍，罔顧員警執行職務尊嚴，對社會秩序有不良影響，惟念吳對犯行坦承不諱，態度尚非頑劣，審結依妨害公務執行罪判處有期徒刑3月，可易科罰金，以新台幣1仟元折算1日，仍可上訴。

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