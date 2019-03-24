6車山路狂飆不鳥警方　5駕駛「看行車記錄器才認罪」判刑

▲2018年6月3日凌晨，6輛改裝車在南庄市區裡狂飆，車速破百，完全無視於居民的安全。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

2018年6月3日凌晨，6輛改裝車以時速破百的速度在南庄街頭上狂飆，並互相在雙黃線逆向超車，任憑警方在後鳴笛、廣播都不理會，警方追逐了近9公里後，還是被脫逃；在警方調閱監視器後以車追人，找到了其中5位車主，苗栗地方法院認為5名駕駛人漠視他人生命，依妨害公眾往來安全罪分別判刑5至6個月。

▲6輛改裝車南庄街頭競速，雙黃線上逆向超車，完全不顧他人生命安全。（圖／記者黃孟珍翻攝）

南庄分駐所所林敬堯、副所長鄧文桂在2018年6月3月凌晨1時許，在巡邏查緝山老鼠時，在西村大橋發現6輛改裝車在競速飆車；2名員警遂立即鳴笛、廣播通知路邊停車，但駕駛人全都不理會，反而加速沿苗124線道路往獅潭方向狂飆。

因苗124線屬山區道路，狹窄多彎，沿途不少社區，速限僅40公里，但這些車高速競飆，不僅時速破百，還多次超越雙黃線逆向超車，警車一路尾隨全程錄影，並通報警網圍捕，但仍被脫逃。

警方以車追人過濾車號後，對6名車主依道路交通管理處罰條例2車以上競駛、競速及不服警察稽查，各開罰3萬3千元，並依公共危險罪嫌送辦，其中5名駕駛人到案。

苗栗地方法院表示，這個路段為狹窄多彎，夜間視線不良的山區道路，5名駕駛人競速、超越雙黃線逆向超車，漠視他人生命、身體安全，危險駕駛行為讓其他用路人產生極大危險，也危害社會安寧，分別判刑5、6個月，易科罰金以1千元折算1日。