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失智翁凌晨溜出門　騎車繞大半個桃園迷途...體力不支被警尋獲

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▲卓姓老翁凌晨騎車離出走。（圖／龍潭警分局提供）

▲卓姓老翁凌晨騎車離家出走。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

患有失智的87歲卓姓老翁於12日凌晨3時許，趁家人熟睡之際，獨自從桃園龍潭家騎車外出後遲未返家，經家屬報案後，警方調閱監視器一路追查，發現老翁騎了大半個桃園、花了8個多鐘頭又繞回到龍潭街上，並以警用電腦人臉辨識系統比對確認失蹤老翁身分，順利的協助家屬找到老翁。

▲花了８個鐘頭繞了大半個桃園又騎回龍潭。（圖／龍潭警分局提供）

▲花了８個鐘頭繞了大半個桃園又騎回龍潭被尋獲。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭分局石門派出所所長林書興接獲報案後，擔心年邁老翁深夜間失蹤，如不趕緊找尋到，恐易生其他危險，立即指派專人調閱相關路口監視器，發現老翁自凌晨3時許從家中出門後，沿路行經桃園、八德、中壢、觀音、楊梅、平鎮及大溪區等多個地區，騎了8個多鐘頭，最後又繞回龍潭區的市區道路上，林所長立即指派警員徐松佞、吳享運及通報所有的警、民力前往附近地毯式搜尋。警方最後在市區巷內發現該名老翁無助地停在路旁坐在機車上。

▲員警發現後帶回警局通知家屬帶回。（圖／龍潭警分局提供）

▲員警發現後帶回警局通知家屬帶回。（圖／龍潭警分局提供）

家屬表示，老翁因年邁且有失智情形，實在不敢相信竟在凌晨趁家人都在睡覺時私下騎著機車出門，幸好有熱心警察幫忙協尋，才得以平安返家，由衷感謝警方即時援助。龍潭分局分局長陳清華呼籲，民眾家中若有高齡長者，務必多加留意看顧，尤其出門應有親友在旁照料，切勿使其單獨外出，民眾可洽社福機構，準備愛心智慧防走失手環(鍊)配戴，或在口袋中放入小紙條，寫上相關聯絡方式，以防止類似情形發生。

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