飲料、餅乾都有！SUBWAY「買1送1券」免費領　加碼吃百元潛艇堡餐

▲SUBWAY祭出2大優惠開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

潛艇堡控開吃了！人氣速食連鎖品牌「SUBWAY」宣布祭出2大優惠，包括即日起可直接在門市領「美味激省券」，不僅有紅茶、咖啡買1送1，還有點心免費送等超值組合，而至19前還有限時5天的百元限定套餐，必須怒吃一波。

▲激省券即日起於門市開放領取。（圖／業者提供）

為回饋廣大消費者，SUBWAY強勢推出2大優惠活動，其中，必收這張「美味激省券」，裡頭可是有多樣品項買1送1、買指定餐點送人氣點心、潛艇堡加價再升級等共16樣優惠，即日起就可至各門市索取，並於3月22日起至4月30日限時使用，另15日起至19日還有買30元冷飲就可用70元加購選雞系列6吋潛艇堡，只要百元就可爽吃限定套餐，讓小資族也能省一波。

▲NENE CHICKEN推櫻花季買1送1優惠券。

另，韓國連鎖炸雞品牌「NENE CHICKEN」也宣布即日起限量發放「櫻花季買1送1優惠券」，只要購買半半炸雞或以上價位炸雞就可免費獲得1張，優惠券裡頭有可樂、薯條、拳頭飯糰買1送1，還有買任一炸雞免費升級加送炸年糕，划算到不行，送完為止，優惠卷可兌換時間為即日起至4月30日前。

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