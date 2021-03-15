　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

港公務員必須宣誓擁護基本法　警隊高層：少於10人因此離職

▲法院外有大批港警戒備，嚴防群眾聚集抗議發生事端。（圖／路透）

▲香港至今有少於10名警務人員因未執行宣誓或簽署聲明而離職。（資料圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

港府向香港18萬名公務員發出通告，要求所有現職公務員宣誓或簽署聲明，擁護《香港基本法》和效忠香港特區。警務處助理處長（人事）陳民德近日透露，至今有少於10名警務人員因而離職，警方認為並不可惜，離職對彼此都有好處。

香港警務處助理處長（人事）陳民德接受《南華早報》專訪表示，至今有少於10名警員因拒絕擁護《基本法》和效忠香港特區而選擇離職。

他接著指出，相關人員離職對警隊沒有損失，也不感到可惜，如果相關人員不認同警隊及政府，離開會對警隊、政府及他們有好處。

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

《香港01》報導稱，警察公共關係科透露，人員流失包括已預知及非預知離職的人員，已預知離職的人員包括正常退休和年屆55歲並完成合約的人員；非預知離職的人員則包括所有其他類別的離職人員，例如辭職、提早退休等。

警方指出，自去年11月至今年1月，分別有91、64及81名警員離職，當中非預知離職人員由去年12月的28人，上升至今年1月的40人。

港府早前批准警方推出「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務」計畫，讓2000年6月1日前入職政府的現職非首長級警務人員申請延長服務至60歲，解決人手不足問題。

陳民德表示，現時編制有3.3萬職位，共有2.8萬名警員，尚有5,000個空缺，未來10年，每年平均有約800名警員退休，估計將會有1.2萬名合資格警員可於申請延長服務至60歲，相信可確保警隊人手；相關安排對年輕警員的晉升機會影響不大。

ET快訊
小王摩鐵激戰人妻：誰也不離開誰！結婚7天就被甩
YouTuber「中空露溝」討生日禮！　粉絲賓士E250排隊
名字有這兩字　吃壽司郎「全桌免費」
獨／親見女友遭撞！他雙手沾滿血狂做CPR　心碎臉書掛穩交

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

乘客丟飲料瓶挑釁　被滴滴車司機怒掉頭「來回撞到死」

陸迎10年最強沙塵暴！籠罩北京等12省市　街景如科幻片

港公務員必須宣誓擁護基本法　警隊高層：少於10人因此離職

陸前2月規模以上工業增加值年增35.1%　高出預期近3%

林鄭月娥：完善選制12個月內要完成　將親自督導「不下放他人」

皇帝拜倒「絕美姊妹花」夜夜寵幸都不夠　為博美人笑殺死唯一兒子

陸「小鎮青年」成醫美消費主力增長群　他經濟「植髮」領銜

遲到1小時沒來上班！ 同事去他家「目睹可怕景象」意外救3條命

直擊北京沙塵暴！全城「黃沙肆虐」　空汙PM10狂飆破千

北京沙塵暴PM10指數超500　民眾驚呼：一睡醒彷彿身處火星

遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

蕭敬騰壞壞假傳球...小弟弟爆哭XD　男粉真情告白：我喜歡女生還是愛你！

HBL爭冠！南山最後時刻被逆轉　教練暖心喊話哽咽：繼續走下去

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

保齡球「全倒兩次」準備歡慶吃雞　下秒重摔臥倒油道...網：丟手榴彈

球瓶掉溝！他想「故意洗溝」打走　下秒奇蹟式逆轉還擊中隔壁球道

乘客丟飲料瓶挑釁　被滴滴車司機怒掉頭「來回撞到死」

陸迎10年最強沙塵暴！籠罩北京等12省市　街景如科幻片

港公務員必須宣誓擁護基本法　警隊高層：少於10人因此離職

陸前2月規模以上工業增加值年增35.1%　高出預期近3%

林鄭月娥：完善選制12個月內要完成　將親自督導「不下放他人」

皇帝拜倒「絕美姊妹花」夜夜寵幸都不夠　為博美人笑殺死唯一兒子

陸「小鎮青年」成醫美消費主力增長群　他經濟「植髮」領銜

遲到1小時沒來上班！ 同事去他家「目睹可怕景象」意外救3條命

直擊北京沙塵暴！全城「黃沙肆虐」　空汙PM10狂飆破千

北京沙塵暴PM10指數超500　民眾驚呼：一睡醒彷彿身處火星

泳友們注意！台中市節水抗旱　20座公立游泳池縮短開放時間

高雄銀行發財金加持！粗心女10萬現金留櫃檯　警靠一瓶水找到她

台股連四漲終止！收盤下跌5點收16249　大立光下跌60元

大專足聯／陳莉琳致勝進球退輔大　屏大首勝即奪季軍

IKEA「CP值最高商品」！網一面倒狂推「1美食」：每天經過都買

U18黃金世代無人開季一軍　遺珠曾峻岳搶先亮相

吃雞手遊《Free Fire》聯名《進擊的巨人》　限時推出套裝及武器塗裝

悲情白魔獸！　弗塞維奇近8戰28.5分11籃板4助攻竟全敗

遺願實現！藥學博士收藏臺灣百年藝術　順天美術館藏品歸鄉展倒數

王瞳激動哭喊「跪下抱胡瓜大腿」　麥克風夾殺重要部位

大陸熱門新聞

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

國一妹淪提款機！不堪校園霸凌投江溺亡

女兒賭輸6億　爸撂話：我有26間房

百香果女孩慘死！家屬僅獲賠138元

皇帝拜倒絕美姊妹花　掐死唯一兒子

老婆從沒有月經！一查竟是男性　尪陷絕望

聯結車0減速衝撞！女駕駛遭擠成肉餅亡

緬甸陸資工廠被砸放火！多名陸籍員工受傷

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

淫亂嫩女警被肉搜！苦主：快崩潰

母趕車嫌女兒吵　塞進行李箱拖走

29歲媽帶「1兒1女」跳樓當場亡

勾魂女警陪睡9名高官！　性敲詐千萬元入獄

更多熱門

相關新聞

港官員：林鄭月娥沒時間考慮連任

港官員：林鄭月娥沒時間考慮連任

香港行政會議召集人陳智思接受港媒訪問時表示，據他了解，香港特首林鄭月娥絕對沒有時間及空間，考慮參選下一屆特首的問題。

港200名公務員拒簽效忠聲明！下場曝光

港200名公務員拒簽效忠聲明！下場曝光

美國譴責中國「修改香港選舉制」

美國譴責中國「修改香港選舉制」

香港47人案押後至5月底再審！15人獲批保釋

香港47人案押後至5月底再審！15人獲批保釋

即／香港首例　疑施打科興疫苗亡

即／香港首例　疑施打科興疫苗亡

關鍵字：

港警香港警察基本法粵港澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

帥氣小鮮肉買百萬重機　全貸84期驚呆網友

8歲女兒房間裝監視器　千人崩潰：很噁心

罔腰認了分手男友！「還住一起」

罔腰分手主因曝光「親揭爭執對話」

女傳訊「你不要後悔」上吊亡　他悲曝分手原因

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

神話Eric動怒tag烔完：帶給團體傷害

醫學院女大生遭性侵！學長調侃：技術不錯

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

YouTuber「中空露溝」討生日禮　賓士E250竟排隊送

業界瘋傳「福原愛超慘下場」！

南投「紫花隧道」爆紅　園主卻忍痛砍花

正妹直播身後冒男子　爆小三內幕

期待去散步！半路拋錨狗回頭怒瞪

更多

最夯影音

更多
遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂

遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面