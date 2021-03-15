港公務員必須宣誓擁護基本法　警隊高層：少於10人因此離職

▲香港至今有少於10名警務人員因未執行宣誓或簽署聲明而離職。（資料圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

港府向香港18萬名公務員發出通告，要求所有現職公務員宣誓或簽署聲明，擁護《香港基本法》和效忠香港特區。警務處助理處長（人事）陳民德近日透露，至今有少於10名警務人員因而離職，警方認為並不可惜，離職對彼此都有好處。

香港警務處助理處長（人事）陳民德接受《南華早報》專訪表示，至今有少於10名警員因拒絕擁護《基本法》和效忠香港特區而選擇離職。

他接著指出，相關人員離職對警隊沒有損失，也不感到可惜，如果相關人員不認同警隊及政府，離開會對警隊、政府及他們有好處。

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

《香港01》報導稱，警察公共關係科透露，人員流失包括已預知及非預知離職的人員，已預知離職的人員包括正常退休和年屆55歲並完成合約的人員；非預知離職的人員則包括所有其他類別的離職人員，例如辭職、提早退休等。

警方指出，自去年11月至今年1月，分別有91、64及81名警員離職，當中非預知離職人員由去年12月的28人，上升至今年1月的40人。

港府早前批准警方推出「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務」計畫，讓2000年6月1日前入職政府的現職非首長級警務人員申請延長服務至60歲，解決人手不足問題。

陳民德表示，現時編制有3.3萬職位，共有2.8萬名警員，尚有5,000個空缺，未來10年，每年平均有約800名警員退休，估計將會有1.2萬名合資格警員可於申請延長服務至60歲，相信可確保警隊人手；相關安排對年輕警員的晉升機會影響不大。