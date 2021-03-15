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女生哪個年齡最有吸引力？　網一面倒推「這年紀」：眼睛會說話

▲妹子,正妹（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲不少網友認為「25-30歲」的女性是最有魅力的年紀。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

隨著年齡增長，女性在每個階段所散發出的魅力也會有所不同。一名網友認為25歲以前的女生較為青春洋溢，之後的年齡就差不多了，因此想了解「哪個年齡的女生最有吸引力？」貼文一出，網友幾乎一面倒認為「這個年齡」最有魅力。

一名網友在PTT Women Talk上表示，最近和朋友討論到關於女生吸引力的話題，朋友覺得女生的吸引力是慢慢增加的，到30歲達到頂峰後便開始急速下降，因為這時期的女生較成熟且會化妝打扮，不至於太老；然而，原Po卻認為「25歲之前的女生比較青春洋溢，之後就差不多了」因此好奇哪個年齡的女生最有吸引力？

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▲▼0。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，引發不少網友熱議。多數網友一面倒認為25-30歲的女性最有魅力。「25-30輕熟」、「26-28」、「青澀轉成熟的階段＋會打扮，這種女人味連女生都喜歡」、「27～30」、「28左右」、「個人認為最漂亮是25左右，尤其是這時期的眼睛」。

但也有網友認為，「相處感受是20-28這個區間，外表打扮跟活力積極度26」、「21跟24差距就很大了」、「看人，有些人十幾二十歲時外表和心理還搭不起來，要到三四十歲或更之後比較穩」、「不管幾歲，30後吸引力慢慢下降；35以後才是快速下降；40以後就…」、「要有吸引力，就不會是學生階段的年紀」。

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