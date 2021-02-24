鐵路殺警案兇嫌改判17年！李承翰母：只要不是無罪，勉強可接受

▲李承翰母親表示，對於判17年的結果，勉強可以接受。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、林昱萱／嘉義報導

鐵路勇警李承翰遭到鄭嫌刺殺，一審法官因精神問題為由，判鄭嫌無罪，而李父因無法接受結果，最終抑鬱離世，而全案上訴到台南高分院後，法院今改判鄭嫌17年徒刑、強制監護就醫5年。對此，李承翰的母親表示，勉強可以接受，只要不是無罪，無罪真的不能接受。

鄭嫌於2019年7月3日晚間搭乘自強號抵達嘉義站，但因為其未購買車票，與列車長發生衝突，而勇警李承翰前往處理時，為保護其餘乘客，遭到鄭男以尖刀刺傷腹部，送醫後因為失血過多，而不幸宣告不治。李承翰遭到刺殺後，其父李增文，為了替兒子討公道，堅持每次開庭都要到場，就是想親眼見到司法正義的來臨，不料一審判決竟判處鄭嫌無罪，且還可獲得交保，一連串的打擊讓李增文鬱鬱寡歡，身體狀況也每況愈下，最終於2020年6月4日抱憾而亡。

如今台南高分院改判鄭嫌17年徒刑、強制監護就醫5年，而對於此判決結果，李承翰的母親也提到，「勉強可以接受，只要不是無罪，當初判無罪真的無法接受。」至於仍可上訴的部分，李母也無奈地說，自己對這也不清楚，也很無能為力。

李母提到，「判17年多少是對社會有一點交代，當警察真的很辛苦，我有去跟老公、跟承翰說了，說實在的要不是當初判無罪，我先生應該還在，少他整個少了非常多，他真的是因為鬱卒過世的。」而她也提到，「現在早上起來想到承翰還是會難過。」

李母也說，「現在心理上多少比較平衡，不然每次開庭真的很痛苦，精神上也很煎熬，公理自在人心，目前狀況總比以前好，以前判沒罪時，我們一聽到結果，連路都走不了」而李母也說，「附近的親朋好友、鄰居人都很好，大家都很關心」。