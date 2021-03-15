植樹月廣推本土樹種　南投縣府偕林管處種40株流蘇

▲南投縣府、南投林管處於名間苗圃公園種下本土樹種流蘇。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

3月是植樹月，為響應林務局今年植樹月題「森存之道」，推廣植樹造林和生活環境綠美化，南投副縣長陳正昇、農業處長陳瑞慶今天會同南投林管處長李正賢，以及弘明中學師生，在名間親子生態園區一起親手栽種原生種「流蘇」樹苗。

南投林管處長李政賢表示，早期植樹有很多外樹種，但畢竟不是本土樹種，過去十年從林木採種、苗木培育、造林、撫育，採原生種優先原則造林，在中部地區造林975公頃，這次從林管處自家苗圃挑選40株流蘇，並協助縣府規劃植栽配置，期待為名間苗圃旁的公園帶來美好的景緻。

▲弘明實驗中學學生參與種植流蘇活動。（圖／南投縣政府提供）

南投林管處轄內設有人倫、田中、日月潭、霧社、東光和魚池等6個苗圃，合計面積21.16公頃，海拔分佈約100至1500公尺，每年依造林需求編列樹種、數量，供林管處轄內租地改正造林、平地造林、海岸造林和社區景觀綠美化栽植使用，並配合林務局調撥支援各林區管理處、各縣市政府、私人團體造林綠美化所需用苗。

陳正昇表示，每年2-4月是最適合植栽的時期，也是苗木申請季節；兩年來縣府提供近23萬棵樹苗供民栽種，縣府的環境綠美化、植樹造林工作，不會因疫情而減緩。

南投縣府指出，民眾、機關、社區或團體若需申請苗圃，可至縣府農業處網站下載「南投縣政府綠美化及造林無償配撥苗木申請書」(網址https://reurl.cc/ZQVG0a)，向各鄉鎮市公所或縣府提出申請。



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