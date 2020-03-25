植樹月受新冠衝擊！花蓮今年縮小規模　贈苗募得1萬7千張發票

▲▼受到新冠肺炎疫情衝擊，活動規模略為縮小，僅保留捐發票贈苗木活動。（圖／花蓮林管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮林區管理處植樹月系列活動，最後一場24日在新城工作站贈苗結束後圓滿落幕。受到新冠肺炎疫情衝擊，今年活動規模略為縮小，取消植、護樹及淨灘，僅保留無須近距離接觸的捐發票贈苗活動，13場活動共募得1萬7,160張發票，將全數捐贈花蓮地區社福團體。





林管處今年首度嘗試全數發送台灣原生種樹苗，宣導原生種在本土環境長期演化下，具有較佳環境適應性及生態效益，易於管理維護等優良栽培特性，好處多多。民眾在林管處人員細心解說後，了解原生樹種既可觀花、觀果，又多是蜜源植物後，開心領苗，期待花開綻放後，蝴蝶翩翩飛舞，蜜蜂不請自來的美麗景象。



林管處另一項創新是落實減塑採用環保材質紙漿穴盆，推翻以往塑膠穴盆種植苗木時需再換盆的不方便，直接將紙漿穴盆植入泥土中，穴盆腐化後可當肥料，增加苗木存活，綠化家園之際也可減塑珍愛地球，頗受好評，林管處表示明年會持續辦理。

▲今年13場活動共募得1萬7,160張發票，將捐贈花蓮社福團體。



林管處也指出，從2006年起與花蓮縣政府、國立東華大學合辦的大型植樹活動可說已成為花蓮地區植樹月的重要傳統，今年雖因配合中央疫情政策取消，但仍依原定計畫植、護樹約550株，統計14年來已在東華校園內種植超過3萬2,000株苗，現在這些小苗已然成林，是東華師生也是花蓮地區重要綠資產，期待明年繼續號召大家一起來植、護樹，為營造地球綠肺共盡心力。

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