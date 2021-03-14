緬甸衛星被扣留在國際太空站　日本大學：防軍政府用於軍事目的

▲國際太空站。（圖／翻攝自NASA）



文／中央社

日本北海道大學主管透露，緬甸發生軍事政變後，他們擔心替緬甸打造的首枚升空衛星遭軍政府利用於軍事用途，因此已將這枚衛星暫時留置在國際太空站，等待進一步決定。

這枚造價1500萬美元（約新台幣4億2000萬元）的衛星，包括在北海道大學與國立緬甸航太工程大學（Myanmar Aerospace Engineering University，MAEU）合作的一項計畫。計畫共將發射2枚50公斤重的微衛星，配備用於農漁業監測的攝影機。

不過，自從緬甸軍政府2月1日發動政變取得政權後，一些人權運動人士和日本官員擔憂，這些衛星上的攝影機可能被充作軍事用途。因此2名北海道大學主管告訴路透社，相關衛星部署計畫已暫停，等待他們與日本航太機關日本宇宙航空研究開發機構（Japan Aerospace Exploration Agency，JAXA）進行討論。

其中一位要求匿名的專案經理表示：「我們不想和軍方有任何牽連。這並非衛星原本用途。」「我們正在討論要怎麼做，但現在還不知道何時會部署這枚衛星。如果計畫暫停，我們也希望未來某個時機能恢復。」

這名經理並未透露這枚衛星原定何時部署，或日本宇宙航空研究開發機構何時得決定要繼續或延後部署計畫。

另一位北海道大學主管說，他們與緬甸航太工程大學的合約並未載明衛星不能用於軍事目的，但有規定由北海道大學負責收集資訊，且緬甸官員無法獨立取得這些資訊。而自從政變以來，他們一直無法聯繫上緬甸航太工程大學校長齊尊（Kyi Thwin，譯音）。

日本是緬甸最大捐助國之一，與緬甸保持密切關係。儘管日本政府對於緬甸軍政府暴力對待示威民眾予以譴責，卻未如美國等一些西方國家採取強硬立場施加制裁。

國際組織「人權觀察」（Human Rights Watch）亞洲區項目專員笠井哲平表示，這枚衛星雖非為了軍事功能打造，但緬甸軍方領袖很容易就能將這項科技挪作軍事用途。「因此，參與的日本大學應暫停計畫，並緊急檢討可能存在的人權風險。」

►BTS粉絲必搶！每瓶才13元的純淨水