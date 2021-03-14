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「艋舺戶田惠梨香」穿情趣衣辣舞！高衩挖洞　邪惡視角曝：好晃

▲▼ 。▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲影片視角超邪惡 。（圖／翻攝自YouTube

記者施怡妏／綜合報導

每次廟會活動都會請來辣妹勁歌熱舞，近期網路上流傳一則影片，只見一頭烏黑秀髮妹妹頭的妹子，穿著超性感高衩挖洞的情趣衣，在台上扭腰擺臀，長相甜美可愛，配上超火辣的服裝，讓人眼睛捨不得離開，影片曝光後，許多網友暴動，還封她為「艋舺戶田惠梨香」。

有網友在PTT表特版發文，貼出一名辣妹在去年艋舺青山祭時熱舞的影片，長相可愛又亮眼的她，立刻成為觀眾的焦點，影片中，還用超邪惡的「由下往上」視角拍攝，火辣的衣著，讓人忍不住想入非非，配上可愛甜美的臉蛋，不少網友驚呼「戀愛了！」

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眾多網友看完影片後留言表示，「這個我可以欸」、「本來想噓但好像滿漂亮，我好錯亂」、「跳的很認真又漂亮」、「這角度好色」、「那個抖動好魔性」、「好奇她穿這樣要怎麼上廁所」、「身材贏戶田無誤」、「你這角度太母湯了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自instagram）

▲阿乃身材超火辣。（圖／翻攝自阿乃instagram）

然而，有網友神出本尊，原來該名辣妹是舞團表演者「阿乃Sinni」，IG上擁有9.7萬的粉絲追蹤，常發照片分享生活，也常常「放福利」給粉絲，讓人看了臉紅心跳。但不少網友看完照片後，都認為「本人比照片正很多」，「IG濾鏡真的母湯，沒人教教她嗎？」「影片真的比較正，粉專濾鏡弄得好醜」。

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關鍵字：

艋舺戶田惠梨香PTT表特阿乃

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