度蜜月手機狂響！夫被逼「回部隊」提早收假　她氣哭：有種下命令





▲原po和老公一起去度蜜月。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

一名人妻憤怒表示，老公是軍中的長官，已經提早向上呈報婚假，結果在蜜月旅行中，卻不斷接到軍中的電話，傳訊息處理公事，之後某位長官還打電話來說「大老闆很不開心，得知你在放婚假後更不爽」。原po看出老公心繫著軍中的事，便提議結束旅程，但內心卻很不甘心，

原po在臉書「靠北長官」發文，蜜月旅行中老公不斷接電話、傳訊息處理公事，每次講完電話後，老公的臉都很臭，她的心情也跟著受影響。隨後小老闆打電話來，表示大老闆今天開會心情很不好，還問原po的老公為什麼沒有來開會，「得知你在放婚假，更不爽了，很生氣的說，都什麼時候了，你居然還在放婚假？如果這次任務沒有好成績，就等著被拔掉！」

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掛上電話後，兩人沉默許久，原PO便開口要老公回去部隊，雖然不甘心婚假提早結束，但是老公感覺已經無心繼續這趟旅程，「我知道我的蜜月可能就此提早結束了，那個人生中唯一的蜜月，還有一半未放完的蜜月」。回到民宿後，她忍不住哭了出來，老公在一旁不斷的道歉，也不甘心就這樣結束旅程。

▲蜜月被迫提早結束，原po很不甘心。（示意圖／pixabay）

原po悲憤表示，「當我可以說出違背自己所期待的話時，是不是已經是個好太太、好軍眷了？」明明婚假就按照程序提早呈報了，為什麼還要這樣逼人回部隊，放棄剩下的婚假？「想逼人回去就有種一點，下命令下來啊！用口語威脅逼下屬回來，還對外稱是對方自己決定要回來的」，甚至還氣得怒罵三字經。

對此，網友們表示，「看完我笑了，直白的軍眷」、「只有軍人的家庭，才會體會裡面的酸甜苦辣」、「我當初也是婚假被吃掉兩天」、「好療癒的一篇幹譙文」、「看完之後，想到喪假到一半（第三日）就被召回，唉，一言難盡」。