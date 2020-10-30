100元義大利麵「蛤蜊不含肉」　客人傻爆眼！吃貨曝內幕：正常啦

▲義大利麵「蛤蜊不含肉」，讓原PO匪夷所思！（圖／翻攝爆廢1公社）



網搜小組／劉維榛報導

當菜單標示不清楚時，千萬要問清楚，就怕被當盤子！一名男網友笑稱，最近想吃義大利麵，卻赫見餐點「不含肉」，讓他當場困惑不已。照片曝光後，一票網友笑虧，「其實是甲殼素義大利麵」、「蛤蜊風味麵」，最後答案神展開！

一名男網友在臉書《爆廢1公社》傻眼表示，日前去餐廳吃飯，發現義大利麵區暗藏亮點，畫面只見有白醬、紅醬、青醬等選擇，結果最後一項蛤蜊口味，卻特別標註著「不含肉」，頓時讓原PO頭上狂噴問號！

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文章曝光後，網友歪樓胡鬧，「所以只吃殼？牙齒不好的千萬別嚐試」、「那就磨成粉會比較好一點」、「給你滿滿的沙這樣」、「可能不含肉，但有珍珠」、「殼打碎變成鈣粉，重本」、「你們不懂啦，懂吃的人才知道吸殼的汁才是上擋次」、「給殼要100元？這可以告詐欺嗎？」「加蛤蜊汁就好啊，殼又可以重覆利用，多省成本啊，不到10元的成本賣100，可見義大利麵多好賺」。

▲饕客曝答案，其實「沒肉」很正常啦！（圖／翻攝爆廢1公社）



另有網友化身柯南辦案，答案神展開，原來餐單上方有標示「含肉、蛋」，所以蛤蜊口味就不再另加豬肉片或雞肉片等，「義大利麵（含肉、蛋），點蛤蜊就只有蛤蜊跟蛋」、「是沒有另加肉片吧」、「因為其他品項有含肉啊」、「吹毛求疵，上面不是有寫含豬肉跟蛋，肉是豬肉啦」。