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愛情降臨了！萬金杜鵑豔麗綻放　景觀巴士「金包里號」帶你賞花

▲愛情降臨了！萬金杜鵑豔麗綻放 景觀巴士「金包里號」帶你賞花。（圖／新北市農業局提供）

▲愛情降臨了！萬金杜鵑豔麗綻放，景觀巴士「金包里號」帶你賞花。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府推動「萬金杜鵑鄉」，形象影片首波上線曝光！現在來萬里、金山不只賞杜鵑，還有金包里號彩繪景觀巴士、國際級彩繪大師FLEKS的互動塗鴉拍照牆、杜鵑香氛DIY手作坊等，好吃、好拍又好玩！美食也攜手萬金杜鵑，冰淇淋印上杜鵑蜜斑、杜鵑花形象手工餅乾，新北市邀請民眾到萬金體驗截然不同於往日的風情！

農業局長李玟表示，杜鵑又名「映山紅」，花語是天真、愛情與誠信。映山紅的意象，是當見到滿山杜鵑盛開，就表示愛情降臨了。市府自2019年起推廣打造「萬金杜鵑鄉」，已在萬金地區的杜鵑公園、主要道路沿線如台2線、北28、北28-1鄉道等處種植10萬株各式杜鵑，目前已陸續綻放。

▲愛情降臨了！萬金杜鵑豔麗綻放 景觀巴士「金包里號」帶你賞花。（圖／新北市農業局提供）

▲萬里新杜鵑。

人稱「杜鵑博士」的神農柳枝芳表示，萬金杜鵑產業已有60年歷史，是臺灣質、量最好的杜鵑花產地；他的溫室更育有上百種品系的萬里新杜鵑，盛開時花團錦簇、美不勝收。青農嚴慶榮的青昀杜鵑種苗（原欣榮苗圃），現在亦正值平戶杜鵑盛開，已吸引不少遊客駐足。

杜鵑的美，最吸引人的就是花瓣上的「杜鵑蜜斑」，它是吸引昆蟲前來採蜜的指引。因此，金山地瓜伴手禮名店與萬金杜鵑聯名，於活動期間推出金箔款「映山紅冰淇淋」，以金箔來象徵杜鵑蜜斑，將愛情的滋味，在春暖花開的3月，純手作敬獻！而行駛在萬金石地區，獨一無二的天窗景觀巴士「金包里號」，這次也以萬金杜鵑的車貼圖案彩繪在車身上，共同響應本次的萬金杜鵑活動，眼尖的朋友在萬金地區的道路上應該已經發現它穿梭其中的身影了。

▲愛情降臨了！萬金杜鵑豔麗綻放 景觀巴士「金包里號」帶你賞花。（圖／新北市農業局提供）

▲柳枝芳班長與杜鵑溫室。

農業局表示，如果你錯過了2月14日情人節，那別錯過3月14號的白色情人節，來萬金，感受一下賞花、吃甜點的浪漫甜蜜氣氛！還有隱身金山老街巷弄中，以老屋外觀與簡約風格吸引老少文青前來的特色咖啡廳。這次與萬金杜鵑聯名合作，特地為杜鵑形象打造一款形象手工餅乾：花朵用草莓加上紫地瓜、葉片則用抹茶風味作搭配，嚐起來脆口不膩、搭配一杯咖啡，是來萬金不可錯過的絕佳午茶首選！

由荷蘭塗鴉藝術家FLEKS親自操刀的互動塗鴉拍照牆，隱身在清水農地的「今之坊」杜鵑苗圃中，新生代演員張行也來玩，大家不妨一同來這私房景點拍張網美照。另外，喜歡手作的朋友，能想像被大自然包圍、置身在花叢間DIY的樂趣嗎？當地觀光花圃也舉辦「杜鵑香氛系列」的DIY工作坊，從視覺、嗅覺、觸覺來全面了解杜鵑花所帶來的療癒體驗。

▲愛情降臨了！萬金杜鵑豔麗綻放 景觀巴士「金包里號」帶你賞花。（圖／新北市農業局提供）

▲映山紅冰淇淋。

線上活動即將於3月19日開跑，屆時將舉辦「打卡限量贈」，將有免費禮物可換，包含：福得生活Fooderlife「杜鵑花朵手工餅乾」、金山。紅「映山紅金箔冰淇淋」、「萬金杜鵑地圖拭淨布」等好康，每日限量打卡送，在網路留言互動還有機會送到家，詳情請上「新北市農業局-稼日蒔光」。

萬金杜鵑塗鴉牆：https://reurl.cc/L0aE8y

▲愛情降臨了！萬金杜鵑豔麗綻放 景觀巴士「金包里號」帶你賞花。（圖／新北市農業局提供）

▲杜鵑花手工餅乾。

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