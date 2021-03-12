　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／「祭空棺」放生白鴨勿撿！民俗專家：碰了恐衰3年、淪替死鬼

▲▼民眾發現送煞「祭空棺」使用後的雞鴨亂竄，影響交通，動保處邀請殯葬業者宣導勿棄置，違者將罰最高15萬，並歡迎民眾認養 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲民俗專家警告，路邊見「祭空棺」放生白鴨勿撿，碰了恐衰三年、成替死鬼。（圖／資料畫面）

記者游瓊華／台中報導

台中市梧棲港埠路有一戶人家1年內2名親人過世，喪家擔心會有第3位親人離開，於12日晚間辦「祭空棺」儀式，來祈求後代平安。民俗專家楊登嵙提醒，儀式中，道士、法師會用活鴨「鎮煞作法」，之後再將白鴨放生，民眾若在路上見到白鴨千萬不要亂撿，否則輕則厄運纏身衰三年、嚴重的話恐成下一位亡者替死鬼。

家屬在臉書社團貼文表示，家中在1年內連續舉辦兩次長輩的告別式，為了保佑後代平安，會在12日晚上9點半舉行祭空棺儀式，地點位於在梧棲大排北邊的巷子、西濱橋293巷往西方巷子、港埠路821巷內，附近正好是梧棲星期五夜市，「敬請避開此路段，以祈求平安順利。」

楊登嵙指出，祭空棺儀式又稱祭三喪，除了空棺外，還會用稻草人或紙人等代表頂替，避免家族中第3人過世，並用活雞「開光帶路」，再用活鴨「鎮煞作法」，之後再將白鴨放生，代表煞氣離去，民眾若在路邊看到白鴨，千萬不要亂撿，因為「拿人錢財與人消災，若碰了，煞氣、厄運會跟著回家，輕則衰三年，重則恐喪命，不得不小心！」

髮油始祖

【更多新聞】

前空姐傷勢現況曝！50％燒傷恐毀容　老公被潑油縱火面臨截肢

獨／前空姐汽油淋夫2人重燒傷　高大成曝地獄療程「痛不欲生」

快訊／6天連2起墜橋！國6「橋聳雲天」1男23F高墜亡…一旁留有遺書

淚崩畫面曝！她遭賓士撞噴1樓高命危　男友跪地救：我雙手沾滿血
 

ET快訊
「海關充公大拍賣」開20年到底賣什麼？　網曝小房間有壓箱寶
快訊／「即將在古亭站殺人」　北捷接獲恐攻電郵警方戒備中
獨／侯佩岑媽當小三被罵爆　黃子佼曝錄影實況
快訊／台中夫妻外出沒回家　兒子找到已成雙屍
驚悚影片曝！女掛11F外牆「氣墊還沒鋪好」下秒墜地亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

清垃圾捲入抽水機全身絞碎亡！北市水利處長涉2罪　她哀慟說話了

獨／「祭空棺」放生白鴨勿撿！民俗專家：碰了恐衰3年、淪替死鬼

牙科診所雇密醫看診「借牌請款」　溢領健保費573萬下場曝光

簽賭組頭竟是國小家長會長！彰化警掃黑　逮四海幫、天道盟19人　

快訊／即將在古亭站殺人！北捷接獲恐攻電郵　警現場高度戒備

快訊／晃神轎車PK小山貓！「肘擊偏向」擊落機車還續撞...慘況曝

警凌晨開車巡邏恍神..如打保齡球「撞4機車」　再衝斷消防栓

快訊／台中夫妻成雙屍！遲未返家兒急報警…「望高寮後樹林」找到人

快訊／高市勞工局剛宣布嚴查高風險工地　苓雅工人跌落電梯井！

雙槍大叔落網！長相老實真相狠　暗營錢莊借3萬年利息3萬6

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

翁立友還原雞排妹5指控..「我在捧她餒！」　記者會拒見她..全因自己不知情：我睡著了

羅漢魚一見把拔...衝刺討摸摸！互動超有愛！會玩球、默契靠下巴

不爽切車失敗！3壯漢衝上前攔車　下車飆髒話...挨告強制+公然侮辱

三寶騎士未戴安全帽+勇敢闖紅燈　無辜女遭撞飛...目擊者：北七喔？

機車狂鑽縫超車！結局追撞慘摔　騎士前撲倒地...網：本日最療癒

清垃圾捲入抽水機全身絞碎亡！北市水利處長涉2罪　她哀慟說話了

獨／「祭空棺」放生白鴨勿撿！民俗專家：碰了恐衰3年、淪替死鬼

牙科診所雇密醫看診「借牌請款」　溢領健保費573萬下場曝光

簽賭組頭竟是國小家長會長！彰化警掃黑　逮四海幫、天道盟19人　

快訊／即將在古亭站殺人！北捷接獲恐攻電郵　警現場高度戒備

快訊／晃神轎車PK小山貓！「肘擊偏向」擊落機車還續撞...慘況曝

警凌晨開車巡邏恍神..如打保齡球「撞4機車」　再衝斷消防栓

快訊／台中夫妻成雙屍！遲未返家兒急報警…「望高寮後樹林」找到人

快訊／高市勞工局剛宣布嚴查高風險工地　苓雅工人跌落電梯井！

雙槍大叔落網！長相老實真相狠　暗營錢莊借3萬年利息3萬6

不修囤房稅扯「恐漲租金」　朱立倫轟：蘇貞昌受不了豪門企業壓力

快訊／古亭站驚傳預告殺人　北捷配合調查正常營運

北京不「肛」了？　入境隔離者「肛拭子」檢測陸續取消

如何思考決定你投資盈損　理財成功得先克服「這個」

于子育大談師生戀！　演「黃嘉千女兒」：她有母愛光芒

趙小僑引產聽到「寶寶哭聲」　默契對視劉亮佐卻笑了

索沙連3年扛富邦悍將開幕先發　對戰中信兄弟有優勢

Netflix擬嚴禁「非同住者」共用帳號！　進行新測試要求用戶認證

「你能力比較好」工作7成都他扛...只調薪1千　網一面倒勸離職

25歲老婆「從沒有月經」…醫一查傻眼：她是男生　新婚尪陷絕望

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

社會熱門新聞

64人命喪西餐廳！「古代幽靈船」停火場上空　傳載滿百人才開

國二女遭硼砂毒害！母氣炸曝法官「叫我3萬元和解」

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

硼砂毒害國二女同學！她嗆：我未滿18不會有罪

前空姐瞞家暴令：靈魂伴侶可遇不可求

即／台中夫妻沒回家…兒報警！望高寮後樹林找到雙屍

下硼砂動機曝光！國二女怒：搶我朋友…她被退群吐真相

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

前空姐要求下跪道歉後　潑油縱火燒夫！

中資挖台半導體人才行情曝！護國神山也掀跳槽風

即／即將在古亭站殺人！北捷接獲恐攻電郵

新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」

即／台南女掛11樓外牆墜落命危

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

林月雲瞞侯佩岑私下見女婿！「說我愛你」6親密互動曝

侯佩岑母把癌末男友「還元配」　缺席喪禮還拿遺產

64人命喪西餐廳！「古代幽靈船」停火場上空　傳載滿百人才開

國二女遭硼砂毒害！母氣炸曝法官「叫我3萬元和解」

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

手機有安裝「這10款App」快刪　恐盜你銀行帳號

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

梁朝偉躺長凳「叫不醒還口吐白沫」

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

洋派女婚禮被「台灣1習俗」逼到崩潰

林俊傑4億豪宅內部首曝光　連王嘉爾都嚇到

身分證中2碼！花蓮飯店抽免費住宿

郁方深夜震怒：某銀行爛透了！

更多

最夯影音

更多
復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而
彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面