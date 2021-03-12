獨／「祭空棺」放生白鴨勿撿！民俗專家：碰了恐衰3年、淪替死鬼

▲民俗專家警告，路邊見「祭空棺」放生白鴨勿撿，碰了恐衰三年、成替死鬼。（圖／資料畫面）



記者游瓊華／台中報導

台中市梧棲港埠路有一戶人家1年內2名親人過世，喪家擔心會有第3位親人離開，於12日晚間辦「祭空棺」儀式，來祈求後代平安。民俗專家楊登嵙提醒，儀式中，道士、法師會用活鴨「鎮煞作法」，之後再將白鴨放生，民眾若在路上見到白鴨千萬不要亂撿，否則輕則厄運纏身衰三年、嚴重的話恐成下一位亡者替死鬼。

家屬在臉書社團貼文表示，家中在1年內連續舉辦兩次長輩的告別式，為了保佑後代平安，會在12日晚上9點半舉行祭空棺儀式，地點位於在梧棲大排北邊的巷子、西濱橋293巷往西方巷子、港埠路821巷內，附近正好是梧棲星期五夜市，「敬請避開此路段，以祈求平安順利。」

楊登嵙指出，祭空棺儀式又稱祭三喪，除了空棺外，還會用稻草人或紙人等代表頂替，避免家族中第3人過世，並用活雞「開光帶路」，再用活鴨「鎮煞作法」，之後再將白鴨放生，代表煞氣離去，民眾若在路邊看到白鴨，千萬不要亂撿，因為「拿人錢財與人消災，若碰了，煞氣、厄運會跟著回家，輕則衰三年，重則恐喪命，不得不小心！」

髮油始祖

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