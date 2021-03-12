南部人磁吸重金屬？環境醫學門診揭恐怖真相　顏宗海：政府快查！

▲顏宗海醫師表示自己南下駐診3個月，發現求診者「重金屬中毒」比例偏高 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

▲顏宗海醫師表示自己南下駐診3個月,發現求診者「重金屬中毒」比例偏高 。（圖／記者吳奕靖攝）

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高雄長庚醫院去年12月開設環境醫學門診，邀請林口長庚知名醫師、臨床毒物研究中心主任顏宗海南下駐診，顏宗海在門診過程中，發現患者重金屬中毒比例偏高，但究竟是什麼原因造成，顏宗海表示還要再觀察。

12日顏宗海南下高雄長庚進行環境醫學門診，就在門診開始之前特別和媒體聊天，談及從去年12月份下來駐診之後，發現前來求診的病患當中，重金屬中毒的情況頗多，所謂的重金屬中毒就是血液當中汞含量、鉛含量的濃度過高，但是形成的原因，包括環境影響、吃進肚子裡頭的食物，都有可能是成因，顏宗海也坦言門診是治療，而形成原因「政府才知道」！

顏宗海回想自己這3個多月來，在高雄門診當中的病患，其中有一位發現鉛含量每一百cc超過20微克，比標準值10微克翻倍，雖然當時也有詢問這名病患為何會有鉛中毒，病患表示自己也不知道，只是單純覺得怪怪的，「手麻，就是說不出來的感覺，自己很多科都看過，後來想說有沒有可能是重金屬中毒才來求診」。

▲顏宗海醫師 。（圖／記者吳奕靖攝）

顏宗海坦言，一般重金屬中毒的症狀都不明顯，像是鉛中毒發生在小朋友身上，有可能是「注意力不集中、過動兒」，老人家有時候是手麻、腳麻以及四肢無力，有些是大腦退化疾病都有，所以症狀都不明顯，間接造成病患不知道去求診，直到到抽血才知道答案，但可能已經過了一段時間。

至於重金屬中毒造成原因，顏宗海多次強調在醫院找不出原因，原因得要靠「要斷定什麼原因暴露到，是要靠政府好好去調查才知道」。

▲顏宗海醫師表示自己南下駐診3個月,發現求診者「重金屬中毒」比例偏高 。（圖／記者吳奕靖攝）