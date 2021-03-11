男子打羽球突倒地命危　警搬AED搶救...軍醫、護理師路過加入

▲舊庄所長陳志榮、警員吳振曜、游鈞為聯手搶救民眾生命。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市南港警分局舊庄派出所7日下午接獲一宗僅報案，當時一名男子在轄區里民廣場打羽球，卻突然心肌梗塞倒地，警方雖然第一時間通知消防局派遣救護車到場搶救，但到場發現民眾已無呼吸心跳，警員立刻從派出所內加帶AED到場搶救，爭取到寶貴時間，民眾送醫後救回一命。

▲舊庄所長陳志榮、警員吳振曜、游鈞為聯手搶救民眾生命。（圖／記者張君豪翻攝）

南港警方表示，當天16時15分左右，舊庄所長陳志榮、警員吳振曜、游鈞為服勤時接獲民眾報案，一名男子在里民廣場打羽球疑似心肌梗塞倒地，於黃金救援時間內進行CPR心肺復甦術，並使用自動體外心臟電擊去顫器搶救成功。



當時舊庄所長通報另名警員游鈞為，將所內AED拿至現場，並指示員警輪流實施CPR，一面通報119派遣救護車到場救援，所幸當時有名男性軍醫及一名女性護理師路過，共同加入搶救，男子於現場初步恢復呼吸心跳後，送往內湖三軍總醫院急救，警民攜手完成這場不可能的救援任務。

【其他新聞】



►快訊／刑事局指紋專家驚爆持毒！網約「糖果炮炮趴」當場被捕



►情何以堪！特警配備歐美名槍搏悍匪 國軍特戰兵國造槍搭鐵瞄護台灣

►美國太空總署被駭也求助他 台警資安硬實力NASA寫信致謝

