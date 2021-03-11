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ASUS ROG Phone 5 開箱、跑分與華碩以“5“命名的真正原因

▲華碩ROG Phone 5一般版本火速開箱。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

華碩正式發表 ROG Phone 5 電競手機，硬體效能提升了一個世代，並且有各式各樣的為玩家客製的系統，記者實際取得 ROG Phone 5 原廠盒裝，火速進行開箱跟跑分，另外，這次開箱居然還有小彩蛋，本篇也將進一步說明原廠為什麼會跳過 4 直接命名 5 的原因。

▲華碩ROG Phone 5一般版本共有黑、白雙色。（圖／記者洪聖壹攝）

原廠盒裝附65W插頭、沒有耳機

這次取得華碩 ROG Phone 5 一般版本來開箱，外盒可以看到設計風格像是動漫當中的機器人座艙，盒裝身上繪製 ROG 玩家共和國專屬圖騰與這次全新的 ROG Phone 5 logo。

打開原廠盒裝內部可以看到向玩家致敬的 AKIRA 黑白動漫。座艙分為左右兩邊，左側座艙內含風扇、65W 原廠插頭跟一條設計精緻的不織布 USB-C 傳輸線。打開座艙右邊可以看到 ROG Phone 5 手機本體跟手機殼。

▲華碩ROG Phone 5 台灣原廠隨附 65W 快充、Type-C 不織布傳輸線、新一代酷冷風扇、透明手機殼跟手機本體。（圖／記者洪聖壹攝）

話說回來，雖然已經有幾家公司跟進蘋果公司 iPhone 盒裝不附充電插頭，但是華碩 ROG Phone 5 不只讓它的原廠 65W ROG 快充插頭附在上市盒裝，而且台灣用戶還有其他上市地區沒有的新一代酷冷風扇，傳輸線也再次使用不織布包裝，不過這次盒裝並沒有隨附 ROG 耳機。

▲華碩ROG Phone 5 酷冷風扇僅提供給包括台灣的特定上市地區玩家。（圖／記者洪聖壹攝）

跑分

考量到華碩已經對外宣布該款手機一般版本的跑分分數，因此這次效能測試主要是以 Geekbench 5 來跑，結果得到單核跑出 1125 分、多核跑出 3688 分，相關表現比同樣搭載高通Snapdragon 888 的 Galaxy S21 還好，至於原因是跟產品規格與硬體效能調校有關，運算效能方面則是跑出 4684 分。

▲華碩公開ROG Phone 5 一般版本安兔兔跑分結果超過 74 萬分。（圖／記者洪聖壹攝）

▲▼ROG Phone 5 一般版本 Geekbench 5 跑分。（圖／記者洪聖壹攝）

開箱小彩蛋

這次官方安排開箱小彩蛋，只要開啟手機 AR 功能掃描盒裝漫畫就可以發現原廠提供給玩家的小彩蛋。

新款入耳式耳機

全新推出的ROG CETRA II 使用華碩ESSENCE驅動單體，主要是讓音質更好，實際拿起來很輕、而且大小就像以前隨附的耳機，但是卻具備 ANC 主動降噪，耳機本體外還放上了矽膠材質耳翼跟耳塞，諷刺的是，該款耳機傳輸介面是 USB-C 而不是 3.5 mm，初步判斷是想要讓上一代 ROG Phone 3 用戶也享有來自 ESS 調校的音質。

新款耳罩式耳機致敬蘋果 AirPods Max

新款ROG STRIX GO 的藍牙耳罩式耳機，它某方面可以看成是對蘋果 AirPods Max 的回應，機殼加入 ROG 敗家之眼 logo，支援 ANC 主動降噪、高通 aptX 音訊技術、 45 小時續航力與 AI 降噪麥克風，著重透過無線的方式以更清晰的聲音跟隊友溝通，但是同樣都是藍牙 5.0 傳輸，並且可以快速跟 ROG Phone 5 完成配對，實際配戴起來在頭帶跟耳罩都能夠帶來舒適的反饋，機身重量也不重。

跳過 4 直接以 5 命名的原因

有媒體同業問到，ROG Phone 5 會跳過 4，以 5 命名的原因。華碩表示，跳過 4 的原因不是因為迷信，單純是行銷考量，開發團隊認為，5 這個數字不管中英文都比較好念，而且實際落實在產品設計上也比較好看。他更進一步強調：「如果你仔細看的話，這次我們特別把 5 這個數字放在機身上，也是希望讓玩家有種歸屬感。」

▲ROG Phone 5 跳過 4 的原因不是因為迷信，單純是行銷考量。（圖／記者洪聖壹攝）

其實不只機身，這次開箱也發現，盒裝除了 ROG、ASUS ROG 之外，還特別用燙金字秀上「ASUS ROG Phone 5」的產品名稱，或許真的不是因為迷信才跳過 4 吧！

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