服役後才是真男人！俄上校婦女節端大禮　報名送不忠男友去當兵

▲俄羅斯軍人慶祝國際婦女節。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

記者郭家榮／綜合報導

俄羅斯軍方一位上校近日在網路上傳一支影片，向該國女性們送上國際婦女節的「大禮」，呼籲女性提交不忠男友的社群帳號，軍方將會徵召他們入伍成為「真男人」。

根據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，63歲的俄羅斯上校赫羅莫夫（Yury Khromov）在社群網站上傳影片，向年輕女性們送上婦女節禮物，表示希望不只是國家，也包括女性，應該被真正的「悍將」保護，呼籲提供不忠男友的社群帳號，保證會徵召他們入伍，真男人必須曾在軍隊服役。

報導指出，俄羅斯每年約有26萬3千名介於18至27歲的男性被徵召入伍服役1年，但因為軍中霸凌的消息頻傳，許多人都試圖閃躲兵役。赫羅莫夫上校的婦女節禮物，被視為解決躲兵役的創意宣傳方式之一。

有女性表示已提供前男友的資訊，要求軍隊將他送到南極洲，而另一位也回應，希望能夠軍方帶前任入伍，讓他成為真男人。

▲俄羅斯女兵穿著迷彩服，參與國際婦女節活動。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

儘管俄羅斯的女性不必服義務役，不過志願役女兵們也換上了迷彩服，參與國防部於國際婦女節的慶祝活動，如投擲手榴彈、在鐵絲網下爬行等。