▲基隆爭取8千萬改善53校老舊廁所，碇內國中七星級廁所超吸睛。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市自105年度起爭取教育部補助「公立國民中小學老舊廁所整修工程實施計畫」，截至109年度共補助53校次，改善162間老舊廁所改善，投入經費計8千14萬241元。110年度將再接續爭取1800萬元，改善9校老舊廁所，使基隆市國民中小學校的廁所全面更新。

學校廁所以往都較為老舊，常有通風不良、濕滑、空間狹窄、照明也不足的情形，造成學童抗拒上廁所或憋尿。基隆市政府教育處為了改善學校廁所，爭取教育部國民及學前教育署補助老舊廁所整修工程經費，截至109年度共完成53校次162間老舊廁所改善，為學童帶來明亮、舒適的如廁環境。

▲走進基隆市碇內國中專科大樓廁所，彷彿走入百貨公司。

走進基隆市碇內國中專科大樓廁所，彷彿走入百貨公司，碇內國中校長王淑芬表示，學校的校舍位居煤渣地上，這次廁所整建以煤渣回填的環境為設計理念，配合學生制服顏色，為天花板增添藍天粉紅的色彩，同時也用軌道燈的採光及地磚交錯的鋪設，使碇內國中的廁所有嶄新的工業風與設計感，學生直呼學校廁所簡直是七星級廁所！



基隆教育處長林祝里表示，學生學習的環境不是只有在教室內，廁所也是學生生活空間很重要的一環。教育處積極爭取中央經費補助，各校廁所經整修後都煥然一新，廁所改善也同時增設「無障礙廁所」和「性別友善廁所」，除了提供教職員生一個無臭、明亮及空間舒適的如廁空間外，更營造一個友善、多元、共融的學校學習環境。

▲▼碇內國中七星級廁所超吸睛。

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