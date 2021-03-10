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難得回老家卻驚呆...開心林場遭「刖刑」　兇手近在咫尺

▲林男因缺錢花用，竟潛入隔壁鄰居老宅，還偷砍10餘棵相思樹變賣，經警方過濾監視器後，順利將他逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲林男因缺錢花用，竟潛入隔壁鄰居老宅，還偷砍10餘棵相思樹變賣，經警方過濾監視器後，順利將他逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名林姓男子，因缺錢花用，竟潛入鄰居老宅偷砍竊走10餘棵相思樹；警方獲報後立即成立專案小組，過濾附近路口監視器、積極查訪轄內可能銷贓的管道後，鎖定1名林男涉有重嫌；警見時機成熟，前往林男住處順利將他逮捕並依加重竊盜罪嫌移送法辦。

苗栗警察分局日前接獲民眾報案，稱其位於苗栗市新英里附近老宅旁的相思樹木遭竊10餘棵，現場周邊雜草留有車輛強行通過的痕跡，警方立即成立專案小組，過濾附近路口監視器、積極查訪轄內可能銷贓的管道後，鎖定1名林男涉有重嫌。

▲林男因缺錢花用，竟潛入隔壁鄰居老宅，還偷砍10餘棵相思樹變賣，經警方過濾監視器後，順利將他逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲林男因缺錢花用，竟潛入隔壁鄰居老宅，還偷砍10餘棵相思樹變賣，經警方過濾監視器後，順利將他逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，失竊的相思樹位於苗栗市新英里附近的一間老宅旁，平日無人居住，只有主人偶爾回來察看，平常也少有人車往來，但最近一次回家時卻發現坐落在老宅旁的相思樹不翼而飛，羊腸小徑的路面也出現新的痕跡，被害人趕緊報警。

經調查後發現，林嫌住處距離相思樹的位置約200公尺，與被害人也熟識，但因平日無業、缺錢花用就覬覦鄰居老宅旁的相思樹，這讓被害鄰居得知消息後感到萬般無奈。經報請苗栗地檢署指揮核發拘票及地方法院核發搜索票後，順利前往林嫌住處取出作案時使用的鏈鋸1台，林嫌也當場坦承不諱，全案經偵詢後，依加重竊盜罪嫌移送偵辦。

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