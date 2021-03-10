補教名師翻臉美女特助挨告！自爆送房+環遊世界還鬧　劉毅下場出爐

記者羅志華／台北報導

補教名師劉毅於2010年間，聘用李姓女子擔任特助，除委託管理4間補習班外，也將她登記為設立人或共同設立人，2018年2人鬧翻後，劉毅為便宜行事，竟未獲授權下，偽蓋李女印章、簽名，向北市教育局申請變更登記人，經李女提告後2人和解，北院10日依偽造私文書罪，判劉毅5月徒刑、得易科罰金15萬元，並須支付公庫10萬元、緩刑2年，可上訴。

▲補教名師劉毅盜用前女特助印章挨告，事後2人和解，北院10日依偽造私文書罪判刑。（圖，資料照／ETtoday新聞雲）

劉毅於審理期間，多次爆料會與李女鬧翻，就是因對方一直要錢，不僅送了房產又給她錢去環遊世界還不夠，回來繼續鬧；李女於宣判前最後一次開庭後受訪，低調表示已與劉毅和解，不願多談。

劉毅於2010年間聘李女擔任特助，並將旗下學信、學善、學勤、學智4間補習班，委由對方管理，其中3間更將李女登記為負責人；李女於2018年2人鬧翻後離職，除要求資遣費外，也表明不願再被登記為補習班負責人，不料4月間，就收到北市府變更負責人的通知。

李女控訴，劉毅在未獲她授權下，拿她的印章將負責人變更為紀姓秘書，將對方告上法院，事後2人和解，北院依法判刑，紀姓秘書則獲判無罪。

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