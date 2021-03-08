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社會 社會焦點 保障人權

神鬼女「1人飾2角」騙小叔58萬　下任老公被她的前科嚇到也訴離

▲▼台北法院外觀。（圖／記者羅志華攝）

▲林女在前段婚姻，騙了小叔58萬被離婚，下一任丈夫林男也遭騙，向台北法院訴請離婚獲准。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

林姓男子與林女於2017年間結婚，婚後才驚覺妻子交友複雜、金錢觀念很差，甚至還曾被人討債押走，更發現她前科累累，向法院訴請離婚獲准；林女的前科中，還曾在上段婚姻裡，假意介紹小叔女朋友，卻「自己來」扮演另女子，藉此陸續詐騙近60萬元，於2019年判刑2年確定。

林男表示，林女婚後多次說謊、又盜刷他的信用卡，更有多項前科，甚至後來還入獄服刑，他探監時協商離婚，林女本來同意，卻又反悔要討100萬贍養費，讓他忍無可忍，提告離婚。

林女表示，林男婚前曾幫忙辦保，很清楚她有官司在身，後面被判刑也是預期中的可能結果，會請求100萬贍養費，是因她於婚姻中懷孕，卻被丈夫逼著墮胎，使她身心受創，且林男寄到監獄的信裡，也提到「愛妳的老公」、「我會等妳」，主張林男違背夫親互相扶持的責任，請求離婚無理。

法院認為，按《民法》規定，夫妻中有一人被判刑6月確定，另一人可訴請離婚，而林女犯偽造私文書罪、判刑2年確定，另犯業務侵占及行使變造私文書等案，經法院判1年4月確定，林男憑此訴請離婚有據，判准2人離婚。

林女的前科中，犯偽造私文書判2年部分，源於她在前段婚姻2013年間，假意介紹某名羅姓女子給小叔當對象，不料竟是她自己假冒，並陸續以急需醫療費、家庭發生變故等理由，詐騙近58萬餘元，直到小叔懷疑羅女是否真實存在、要求簽立借據時，林女又偽簽羅女姓名、再將文件交給小叔，直到小叔不斷要求與羅女見面、討債，才終於揭穿林女的騙局。

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