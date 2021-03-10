政壇零緋聞女神破功！　命理師預言顏若芳另一半：像日本料理一樣

圖、文／鏡週刊

與民進黨立委王定宇爆出同居的民進黨發言人顏若芳，以美女形象從政逾10年，從未傳過緋聞。不過，2017年9月，時任台北市議員的顏若芳曾找議會同事、台北市議員阮昭雄的命理師妹妹阮翔鉞算姻緣，阮當時對顏說，她愛美食、愛漂亮、好客，直斷她的另一半會「像日本料理一樣，擺盤很精緻、很完美。」

▲2020年12月7日07：44樓下等待。王定宇在顏若芳家過夜，都由顏先前往住處車庫取車，王隨後才出門搭她車一同離開。（圖／鏡週刊提供，下同）

讓命理師算姻緣的同時，顏若芳當時也首度在鏡頭前說出她的擇偶條件說：「孝順父母這個最基本的，高富帥對我來講，不是必要條件，但如果有也不錯」。問她：「選舉要跟著掃街嗎？」顏不假思索回答：「當然最好，省了一個薪水啊！」

顏若芳出身台南，就讀大學時就在民進黨前台北市議員簡余晏辦公室實習，開啟她的從政生涯。2018年3月，顏若芳為王定宇參選台南市長初選黨內初選助選，在臉書發文說：「定宇大哥是若芳從大學3年級，初踏入政治圈時就認識的一位好大哥，也是我從政學習的好榜樣！」

2018年4月，顏若芳爭取黨內初選連任時，王定宇也特地北上陪顏掃街造勢。當時顏曾在臉書發文感謝：「當助理時，就認識當時跟陳師孟老師一起主持快樂三口組的王定宇委員，那時候就覺得定宇大哥邏輯思考很有條理，對於事情的分析非常清晰，而且不失幽默。」2人互動熱絡早有跡可循。



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