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上海學中文一周就返日　22歲櫻花妹聽周董的歌來台！9年後現況曝

記者陳俊宏／綜合報導

一名日本女生愛子（Aiko）分享到台灣定居，覺得台灣人很溫暖，並提到和大陸上海的差異，「待在上海的那一周，大家的態度很冷。」而她在台灣一待就是9年，幸福美滿的現況也曝光。

不要鬧工作室（Stopkiddinstudio）日前推出一支影片，訪問愛子的故事。她說，22歲第一次聽中文歌，覺得很帥、很酷，心想是什麼語言，一查才發現很多愛歌都是周杰倫唱的，後來才知周是台灣人 ，就喜歡上周，從那時就對台灣和中文很有興趣，開始想學中文。

▼愛子在台灣有一個幸福美滿的家庭。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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去上海學中文一周就返日　櫻花妹聽周杰倫的歌來台！9年後現況曝。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

愛子表示，不過，她發現在日本都是簡體中文，連繁體課本都很難買到，如果在日本學簡體中文就比較好找工作，只好去上海學中文。她回憶，當時在上海買東西，「店員聽不懂我說什麼，就不理我了」，待在上海那一周，大家的態度很冷，就回日本。

愛子說，大家以為她後悔去上海就回來，但其實不是，因她只報名一周的中文課；後來認真思考學中文不是為了找工作，「而是為了能聽懂得那些很帥的中文歌在唱什麼，所以我應該去台灣才對啊！」

愛子指出，她2011年帶30萬日幣（約新台幣7萬9188元）存款來台灣，沒打算要回日本，剛來就感覺台灣真的很溫暖，「講中文，店員聽不懂，還願意聽我講話，很感動，覺得台灣人很溫柔。」而她來台9年，現在也有一個美滿的家庭，「一個很愛我的老公和兩個可愛小孩。」

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