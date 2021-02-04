　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

來台定居理由讓人鼻酸　日本女高材生：很久都走不出來

記者陳俊宏／綜合報導

日本女孩峰岸千尋分享搬來台灣定居的原因，結果讓許多人都很傷感，但她說，「這四年也非常謝謝所有關心過我的台灣人，幫我慢慢走出來。」而她現在在一家鐵板燒公司擔任副總的工作。

不要鬧工作室（Stopkiddinstudio）日前推出一支影片，訪問千尋的心路歷程。她提到，家鄉在橫濱，早稻田大學畢業後，本來要去東京房地產公司上班，後來決定去藝能界發展，拍一些「好看的照片」；媽媽從小對她要求很高，因媽媽的媽媽、媽媽的姐姐成就都很好，所以媽媽壓力很大，希望她有一番成就。

千尋說，她小時候就被媽媽送去補習，「如果我想睡覺，（媽媽）還會拿水潑我，考不好也會打我罵我」；本來以媽媽只是比較嚴格，可是情況越來越嚴重，看醫生才發現罹患憂鬱症。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼千尋分享搬來台灣定居的原因。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

峰岸千尋。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

千尋表示，媽媽不知道她去藝能界發展，後來在雜誌上看到她，非常生氣和難過，「媽媽打給我一直問，為什麼要做這種工作？明明念很好的大學。」她指出，此後就一直不敢面對媽媽，待在東京一年後，有天本來要回家，但媽媽說家裡要修蓮蓬頭，先不要回來，結果當天就輕生了。

千尋說，她和爸爸都無法接受，覺得非常內疚，很久都走不出來，事發半年後自己來台灣散心，突然有個想法，也許應該要換個環境，因此獨自搬來台灣；一轉眼四年過去了，她和爸爸更常聊天，關係變得更親近，「媽媽的離開教我關心別人的重要，這四年也非常謝謝所有關心過我的台灣人，幫我慢慢走出來。」她最後也特地用日語鞠躬道謝，「真的非常感謝你們大家。」

對此，許多網友留言替千尋打氣，「請這位小姐不要傷心難過！因為沒有人能為別人的人生做決定」、「妳很堅強，台灣歡迎妳」、「好好關心還活著的家人，就是對逝去的人最好的感念。」也有人感嘆，「東方文化的父母經常對子女的要求太高了，小孩子快樂最重要，父母在旁邊輔導就好了！ 太多的壓力對小孩、對自己都不好。」

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／育兒津貼加碼！　調漲到5000
霸凌鳳山少女9屁孩怕了！最狠短褲妹落網　4男5女涉3罪送辦
賈永婕車禍影片曝！　遭騎士控肇逃結果出爐
來台定居理由讓人鼻酸　日本女高材生：很久都走不出來

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

乳癌增生、移轉！中研院發現惡化機制　揭生育蛋白質關鍵

春節連假全台省道爆「24處塞車地雷」　超精準時程表出爐

「我會道歉！」鳳山屁孩對話紀錄曝　求別牽連親友：將好好處理

妹妹慘離婚「沒錢付月子中心」　女友哭求他金援！親媽挺：賣台G電

總覺得睡眠品質不好、難放鬆？檢視臥室10項規劃　燈光、家具通通有影響

陳時中遇疫苗卡關「等6月開打」再推入境普篩！感染專家列3點真相

來台定居理由讓人鼻酸　日本女高材生：很久都走不出來

平鎮某醫院院內感染？聯新醫院總院長張煥禎：我們不是那家醫院

忙到沒空吃飯！婆婆笑回「當媽都這樣」　親媽一霸氣舉動暖哭她

長中舉辦手作美學及體育冬令營　陪同國小生歡度寒假

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

雞排妹哭了！「我到底做到哪裡才夠」　被質疑說謊：為何說出來的變成罪人？

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

柴柴驚見「親戚遭剝皮」掛門外！　嚇爛緊酸...網笑：當時害怕極了

台江大道6死車禍「開到飛起來」　工務局勘查：路面無落差、坑洞

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

乳癌增生、移轉！中研院發現惡化機制　揭生育蛋白質關鍵

春節連假全台省道爆「24處塞車地雷」　超精準時程表出爐

「我會道歉！」鳳山屁孩對話紀錄曝　求別牽連親友：將好好處理

妹妹慘離婚「沒錢付月子中心」　女友哭求他金援！親媽挺：賣台G電

總覺得睡眠品質不好、難放鬆？檢視臥室10項規劃　燈光、家具通通有影響

陳時中遇疫苗卡關「等6月開打」再推入境普篩！感染專家列3點真相

來台定居理由讓人鼻酸　日本女高材生：很久都走不出來

平鎮某醫院院內感染？聯新醫院總院長張煥禎：我們不是那家醫院

忙到沒空吃飯！婆婆笑回「當媽都這樣」　親媽一霸氣舉動暖哭她

長中舉辦手作美學及體育冬令營　陪同國小生歡度寒假

乳癌增生、移轉！中研院發現惡化機制　揭生育蛋白質關鍵

嘉義森林大火狂燒4天！黑鷹、CH-47直升機「灌灑76萬公升水」滅火

春節連假全台省道爆「24處塞車地雷」　超精準時程表出爐

觀光局訂2021年為「日台友情年」　爭取重啟靜岡－桃園航線

女藝人自爆「整容失敗」　鼻尖發黑照嚇壞網友　

「我會道歉！」鳳山屁孩對話紀錄曝　求別牽連親友：將好好處理

ATP CUP義、俄先進4強　西班牙球王納達爾背部不適持續缺戰

鄭爽爆和2孩子視訊「痛哭大喊對不起」！　疑旁人引導：叫媽媽

快訊／育兒津貼加碼！今年8月調漲到3500、明年8月翻倍到5000

台灣被點名「拒用敵人疫苗」　華郵曝1優勢：狂勝烏克蘭伊朗

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

生活熱門新聞

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

男大生「返台東確診」　陳時中回應

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

館長不捨雞排妹：人家性感「不代表隨便」

春雷恐響！過年2變天時間出爐　全台小年夜起防大雨

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

醫陪睡台中居檢女友2夜　網挺解職

「3生肖」立春後大轉運　愛情、財運雙得意

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

全聯進口餅乾黏綠貼紙　背後原因曝光

醫師男陪睡居檢女　一採結果出爐

便當配菜4天王　他崩潰：剩雞腿

美女房客3個月毀套房　房東拍下一條腿

美女醫反擊前夫「對精蟲檢查有陰影？」

更多熱門

相關新聞

越南女孩被欺負落淚：想跟台灣人當朋友

越南女孩被欺負落淚：想跟台灣人當朋友

年輕女孩「婷婷」阮氏秋粧來自越南，3年前跟母親移民到台灣後，近半年到台北工作學習獨立。她回憶，剛來台灣的時候中文不好，但不知道是運氣差，還是因為身分關係，打工時常常被人欺負，但她認為台灣還是有很多好人，希望能跟台灣人當朋友。

美國人評價！韓國瑜、柯P英文能力大車拚

美國人評價！韓國瑜、柯P英文能力大車拚

印尼超Q女孩不敢幻想交台男　網：嫁給我

印尼超Q女孩不敢幻想交台男　網：嫁給我

不要鬧對孫安佐改觀：已知道案情真相

不要鬧對孫安佐改觀：已知道案情真相

孫安佐「口音超標準」！女粉一聽秒戀愛

孫安佐「口音超標準」！女粉一聽秒戀愛

關鍵字：

峰岸千尋不要鬧工作室

讀者迴響

熱門新聞

被帥醫打屁屁　雞排妹：他可以你不行

鳳山女孩遭飲料淋頭　屁孩圍毆賞巴掌

雞排妹談性騷「桌上擺飛機杯」真實原因曝光

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

男大生「返台東確診」　陳時中回應

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

小樂吳思賢染毒首發聲

趙少康聯手韓國瑜　高嘉瑜神回14字

即／鳳山女孩父親提告　警追出霸凌5屁孩

《全明星2》驚見「女大咖探班」！

高雄屁孩遭肉搜　喊冤列鳳山女孩2大罪狀

醫師男友陪睡居檢女　院方重罰要解職

展榮展瑞YT影片也全清空！永久刪除1頻道

即／霸凌鳳山女孩　1男1女落網

更多

最夯影音

更多
雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」
大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面