來台定居理由讓人鼻酸　日本女高材生：很久都走不出來

記者陳俊宏／綜合報導

日本女孩峰岸千尋分享搬來台灣定居的原因，結果讓許多人都很傷感，但她說，「這四年也非常謝謝所有關心過我的台灣人，幫我慢慢走出來。」而她現在在一家鐵板燒公司擔任副總的工作。

不要鬧工作室（Stopkiddinstudio）日前推出一支影片，訪問千尋的心路歷程。她提到，家鄉在橫濱，早稻田大學畢業後，本來要去東京房地產公司上班，後來決定去藝能界發展，拍一些「好看的照片」；媽媽從小對她要求很高，因媽媽的媽媽、媽媽的姐姐成就都很好，所以媽媽壓力很大，希望她有一番成就。

千尋說，她小時候就被媽媽送去補習，「如果我想睡覺，（媽媽）還會拿水潑我，考不好也會打我罵我」；本來以媽媽只是比較嚴格，可是情況越來越嚴重，看醫生才發現罹患憂鬱症。

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▼千尋分享搬來台灣定居的原因。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

千尋表示，媽媽不知道她去藝能界發展，後來在雜誌上看到她，非常生氣和難過，「媽媽打給我一直問，為什麼要做這種工作？明明念很好的大學。」她指出，此後就一直不敢面對媽媽，待在東京一年後，有天本來要回家，但媽媽說家裡要修蓮蓬頭，先不要回來，結果當天就輕生了。

千尋說，她和爸爸都無法接受，覺得非常內疚，很久都走不出來，事發半年後自己來台灣散心，突然有個想法，也許應該要換個環境，因此獨自搬來台灣；一轉眼四年過去了，她和爸爸更常聊天，關係變得更親近，「媽媽的離開教我關心別人的重要，這四年也非常謝謝所有關心過我的台灣人，幫我慢慢走出來。」她最後也特地用日語鞠躬道謝，「真的非常感謝你們大家。」

對此，許多網友留言替千尋打氣，「請這位小姐不要傷心難過！因為沒有人能為別人的人生做決定」、「妳很堅強，台灣歡迎妳」、「好好關心還活著的家人，就是對逝去的人最好的感念。」也有人感嘆，「東方文化的父母經常對子女的要求太高了，小孩子快樂最重要，父母在旁邊輔導就好了！ 太多的壓力對小孩、對自己都不好。」

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