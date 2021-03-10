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美印太司令談對台關係：軍售協助台灣維持自我防衛能力

▲▼美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國印太司令部司令戴維森重申軍售協助台灣立場 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓9日專電

美國印太司令部司令戴維森今天表示，美方提供台灣國防物資與服務，使台灣得以維持自我防衛能力，並得以面對威脅。

戴維森（Philip Davidson）今天出席聯邦參議院軍事委員會聽證會時，在書面證詞中說明美台關係時表示，美國與台灣基於台灣關係法、美中三公報與六項保證維持實質性關係。

他指出，台灣的價值觀反映美方價值觀，是一個尊重人權與法治的自由民主社會與開放經濟體。美方持續支持以符合台灣人民期望與最大利益的方式和平解決兩岸議題。

他表示，美方提供台灣的國防物資與服務的數量，使台灣得以維持主要自我防衛能力，也是以台灣面對的威脅相對應的方式。為促成這一目標，美國印太司令部致力於促進與台灣軍隊的聯合相互操作性、訓練、準備與專業性發展。

戴維森指出，北京正在全球範圍內對台灣進行外交孤立、經濟壓迫與軍事威脅。台灣邦交國現在僅剩15國，2019年吉里巴斯與索羅門群島與台灣斷交。

中共總書記習近平在2019年新年之始的致詞中清楚表明，實現統一是中國民族復興計畫的一部分，並表示：「不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。」

對此，戴維森在證詞中指出，美方對台灣海峽和平、穩定有著深切利益，也歡迎中國採取措施降低緊張局勢並改善兩岸關係。

北京對台灣的嚴峻言辭使兩岸情勢日益受到關注。台灣正加強後備能力，並持續為海外和本地採購計畫與短期培訓及準備提供經費。

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