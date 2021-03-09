吳孟達肝癌走了！台灣每年萬人死於肝病　早發現早治療救命關鍵

▲肝是沉默的器官，等出現明顯症狀時才就醫為時已晚，建議平時除了注意自身健康，也應定期健康檢查。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

70歲的港星吳孟達最終不敵肝癌病逝，其國內外也有不少名人死於肝癌。門諾醫院腸胃內科主任鄭穆良表示，慢性肝病及肝癌每年在台灣地區奪走了約一萬條人命，這些人的年齡集中在40歲-60歲之間，因此對於個人及社會都有莫大的影響，肝病的可怕在於它會引發高死亡率的猛爆性肝衰竭，同時肝硬化及肝癌也是肝病死亡之主因。



65歲黃先生，是一位公務人員，過去有B型肝炎但是並未定期追蹤，日前因為腹脹、腹痛約一週而就醫求診，經檢查後發現已是肝硬化合併腹水，且右側肝臟有一顆約10公分大的腫瘤，經醫師進一步檢查確定為肝癌。醫師表示，據統計台灣地區肝硬化及肝癌患者中，有百分之八十與B、C型肝炎有關，因此呼籲符合免費肝癌篩檢者，應積極進行篩檢不要喪失自身的權益。

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▲▼40歲以上民眾除抽血檢查外，透過腹部超音波檢查，也有助於發現腫瘤，及早治療。



肝臟在腹部為最大器官，約1.5 公斤重，它負責體內消化、解毒及免疫等多重功能，肝臟引起發炎在台灣地區最主要的還是趨肝性病毒，就是所謂A、B、C型肝炎等；另外國人的吃藥及飲酒文化也是引發肝炎的原因，而肝炎的持續存在會導致肝硬化甚至於肝癌的產生，因此避免肝臟之傷害及趨肝性病毒感染實為護肝之首要條件。



醫師表示，肝臟的神經分布於肝表面，因此肝內腫瘤通常沒有症狀，有症狀之肝腫瘤通常都是相當大引起肝腫脹而造成不適。其肝臟發炎導致肝硬化甚至出現食道靜脈曲張出血、肝昏迷及腹水等併發症，是一個緩慢的過程，也許需要10-20年。由於典型肝病的症狀如黃疸、食慾不振、容易疲倦等並不明顯，也因此讓一般患者不易察覺，而錯失去了早期診斷早期治療的時機。





其實肝硬化及肝癌是可以預防及早期診斷與治療的，鄭穆良說，除了減少不必要的藥物、節制飲酒及養成規律且正常的生活外，B、C型肝炎患者更應定期追蹤。醫師指出，一位58歲的林先生，2年前參加肝病篩檢，意外發現為B型肝炎帶原，經腹部超音波檢查，發現右肝有一顆約3公分大的腫瘤，進一步電腦斷層及血管攝影檢查後確診為早期肝癌，林先生接受了手術切除治療，門診追蹤至今一切良好。醫師呼籲40歲以上民眾除抽血檢查外，透過腹部超音波檢查，也有助於發現腫瘤，及早治療。



醫師強調，肝是沉默的器官，往往等到出現明顯症狀時才就醫都為時已晚，建議民眾平時除了注意自身健康，也應定期健康檢查，自身如有B、C型肝炎、肝硬化、長期酗酒或肝癌家族史等民眾，一定要定期追蹤，雖然隨著醫療技術的提升，肝癌治療的方式也日新月異，但唯有早期發現早期治療才是救命的關鍵。

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