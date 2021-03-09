　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吳孟達肝癌走了！台灣每年萬人死於肝病　早發現早治療救命關鍵

▲肝是沉默的器官，等出現明顯症狀時才就醫為時已晚，建議平時除了注意自身健康，也應定期健康檢查。（圖／門諾醫院提供，下同）

肝是沉默的器官，等出現明顯症狀時才就醫為時已晚，建議平時除了注意自身健康，也應定期健康檢查。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

70歲的港星吳孟達最終不敵肝癌病逝，其國內外也有不少名人死於肝癌。門諾醫院腸胃內科主任鄭穆良表示，慢性肝病及肝癌每年在台灣地區奪走了約一萬條人命，這些人的年齡集中在40歲-60歲之間，因此對於個人及社會都有莫大的影響，肝病的可怕在於它會引發高死亡率的猛爆性肝衰竭，同時肝硬化及肝癌也是肝病死亡之主因。
 
65歲黃先生，是一位公務人員，過去有B型肝炎但是並未定期追蹤，日前因為腹脹、腹痛約一週而就醫求診，經檢查後發現已是肝硬化合併腹水，且右側肝臟有一顆約10公分大的腫瘤，經醫師進一步檢查確定為肝癌。醫師表示，據統計台灣地區肝硬化及肝癌患者中，有百分之八十與B、C型肝炎有關，因此呼籲符合免費肝癌篩檢者，應積極進行篩檢不要喪失自身的權益。

▲肝是沉默的器官，等出現明顯症狀時才就醫為時已晚，建議平時除了注意自身健康，也應定期健康檢查。（圖／門諾醫院提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼40歲以上民眾除抽血檢查外，透過腹部超音波檢查，也有助於發現腫瘤，及早治療。
 
肝臟在腹部為最大器官，約1.5 公斤重，它負責體內消化、解毒及免疫等多重功能，肝臟引起發炎在台灣地區最主要的還是趨肝性病毒，就是所謂A、B、C型肝炎等；另外國人的吃藥及飲酒文化也是引發肝炎的原因，而肝炎的持續存在會導致肝硬化甚至於肝癌的產生，因此避免肝臟之傷害及趨肝性病毒感染實為護肝之首要條件。
 
醫師表示，肝臟的神經分布於肝表面，因此肝內腫瘤通常沒有症狀，有症狀之肝腫瘤通常都是相當大引起肝腫脹而造成不適。其肝臟發炎導致肝硬化甚至出現食道靜脈曲張出血、肝昏迷及腹水等併發症，是一個緩慢的過程，也許需要10-20年。由於典型肝病的症狀如黃疸、食慾不振、容易疲倦等並不明顯，也因此讓一般患者不易察覺，而錯失去了早期診斷早期治療的時機。

▲肝是沉默的器官，等出現明顯症狀時才就醫為時已晚，建議平時除了注意自身健康，也應定期健康檢查。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
其實肝硬化及肝癌是可以預防及早期診斷與治療的，鄭穆良說，除了減少不必要的藥物、節制飲酒及養成規律且正常的生活外，B、C型肝炎患者更應定期追蹤。醫師指出，一位58歲的林先生，2年前參加肝病篩檢，意外發現為B型肝炎帶原，經腹部超音波檢查，發現右肝有一顆約3公分大的腫瘤，進一步電腦斷層及血管攝影檢查後確診為早期肝癌，林先生接受了手術切除治療，門診追蹤至今一切良好。醫師呼籲40歲以上民眾除抽血檢查外，透過腹部超音波檢查，也有助於發現腫瘤，及早治療。
 
醫師強調，肝是沉默的器官，往往等到出現明顯症狀時才就醫都為時已晚，建議民眾平時除了注意自身健康，也應定期健康檢查，自身如有B、C型肝炎、肝硬化、長期酗酒或肝癌家族史等民眾，一定要定期追蹤，雖然隨著醫療技術的提升，肝癌治療的方式也日新月異，但唯有早期發現早期治療才是救命的關鍵。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

ET快訊
存股達人抱10檔「股利上看240萬」！　名單曝光
50嵐為何「穩坐飲料界龍頭？」　網1原因狂讚
家樂福「臭酸小菜變滷味」爆食安疑慮！　衛生局回應了
氣質妹捷運「脫口罩開吃」慘了！　北捷急找人...最高罰金曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吳孟達肝癌走了！台灣每年萬人死於肝病　早發現早治療救命關鍵

藻礁連署跨過門檻將破60萬　鄭文燦：87%藻礁已納入保護區

台北「漫畫一條街」成型！華陰街安裝星座燈、擴大辦創意市集

「超凶」擊劍正妹表特板爆紅！　她嚇問：這麼多台灣人追蹤？

帛琉「機場動線演練」照片曝光！　抵達要先做「抗原快篩」

多維TW／讖緯日本：奧運vs.國運

男友揪3女去畢旅！「同睡一間房」無所謂：比較省錢　女心碎滿地

下波東北季風水氣比這波多　「降雨範圍擴大」北部高溫再下降

南部潤餅「必加1配料」台北俗大開眼界！嘉義人最懂：沒加很空虛

38K工程師列「8條件」擇偶！她全符合打臉：但我看不上你啊

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

阿嬤嫌醜！拿針線縫補褲上大洞　孫見破褲快遭殃嚇喊：母湯安捏

2男遭槍殺枉死...兒女赴現場招魂 「連擲5次無筊」法師問一事才聖筊

先生全身截肢...太太成骨不全症　夫妻同心勇敢追愛「好想照顧他」

桃園黑幫火拚！KTV遭開22槍　養生館被砸爛...主嫌逃1天被逮

隊友練到哭！楊丞琳《姐姐2》衝上去抱　自願陪跳被拒「不要理我」她超暖心

吳孟達肝癌走了！台灣每年萬人死於肝病　早發現早治療救命關鍵

藻礁連署跨過門檻將破60萬　鄭文燦：87%藻礁已納入保護區

台北「漫畫一條街」成型！華陰街安裝星座燈、擴大辦創意市集

「超凶」擊劍正妹表特板爆紅！　她嚇問：這麼多台灣人追蹤？

帛琉「機場動線演練」照片曝光！　抵達要先做「抗原快篩」

多維TW／讖緯日本：奧運vs.國運

男友揪3女去畢旅！「同睡一間房」無所謂：比較省錢　女心碎滿地

下波東北季風水氣比這波多　「降雨範圍擴大」北部高溫再下降

南部潤餅「必加1配料」台北俗大開眼界！嘉義人最懂：沒加很空虛

38K工程師列「8條件」擇偶！她全符合打臉：但我看不上你啊

味全打線排定！劉基鴻扛四棒　洋砲赫雷拉前五棒

SBL又迎單週4日嚴峻賽程　台啤5天4戰成考驗

拜登最快12日與印澳日元首視訊　四方安全對話「首次領導人峰會」

「國安不穩定性大」　習近平：全軍要隨時做好準備

世界再大也只有你　12星座喜歡才會給你的「獨特信號」

陳柏惟145秒「蝦蝦質詢片」瘋傳　鄉民取新綽號：綠色韓國瑜

月經來痛爆…結婚後就沒事？美女醫破解「5迷思」：止痛藥每月吃！

《還珠格格》4度翻拍！改劇名加「女女情節」…網爆楊超越演小燕子

兒女下舖睡覺…宥勝羞認在露營車上「恩愛」：很刺激！

71歲老翁精力太強！　小31歲人妻「3年生2胎」嬌喊：不是一般老頭

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

生活熱門新聞

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

氣質妹捷運脫口罩吃水果　網見側顏風向大轉

阿北捷運看A片忘記插耳機　妹子笑到狂抖　

律師轟「分租兩個房間」：承認錯誤很難嗎

新竹情侶訂餐不接電話　外送員爆氣「不送了」

礁溪飯店留負評！　女客不滿要「免費住一晚」

正妹老師「渾圓形狀」被看光　網狂噴鼻血

麥當勞「大薯買一送一」消失了！店員曝原因

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

煮肉前習慣洗過！網共鳴：我媽也會

5煩人星座「動不動就提分手」！射手態度超隨便

鼎泰豐「口罩限色令」惹議！業者回應了

Uber Eats也改接單制度惹怨！業者回應

更多熱門

相關新聞

他腹痛1週才就診…驚見10cm腫瘤！

他腹痛1週才就診…驚見10cm腫瘤！

一名65歲黃先生有B型肝炎病史，但並未定期追蹤，日前因為腹脹、腹痛，約一週後前往醫院求診，檢查後才發現已經出現肝硬化合併腹水，且右側有一顆約10公分大的腫瘤，醫師進一步確認後，確診為肝癌。對此，腸胃內科醫師表示，據統計台灣肝硬化及肝癌患者中，有百分之80與B、C型肝炎有關，因此呼籲符合免費肝癌篩檢的民眾，應積極進行篩檢。

八哥剪指甲喊救命！眼神死嗆裝逼

八哥剪指甲喊救命！眼神死嗆裝逼

網曝周星馳《功夫2》上映日　知情人士回應了

網曝周星馳《功夫2》上映日　知情人士回應了

吳孟達公祭當天「老搭檔醫院離世」

吳孟達公祭當天「老搭檔醫院離世」

吳孟達出殯！獨子捧遺照移靈火化場

吳孟達出殯！獨子捧遺照移靈火化場

關鍵字：

港星吳孟達肝癌肝病發現治療救命關鍵

讀者迴響

熱門新聞

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

劉寶傑譙侯佩岑母女：妳臉不要別人還要

即／高雄駁二特區凌晨大火　濃濃黑煙沖天

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

日媒爆「福原愛再也不回台灣」！

民進黨已婚立委同居「小17歲」美女發言人　一週過夜5次全直擊

網曝周星馳《功夫2》上映日　知情人士回應了

花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛5刀捅死她

快訊／韓演員李知恩陳屍家中！享年50歲

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

新人拜別父母！柴犬愛意噴發撒嬌卡位

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

更多

最夯影音

更多
神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼
台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面