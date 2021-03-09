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電競體驗營「每天練16小時」　少年來幾天「哭求回家」不想碰遊戲

▲《央視》訪問電競俱樂部的管理層及選手。

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸知名電競俱樂部RNG先前舉辦了電競訓練體驗營，許多胸懷電競夢的青少年都報名參加。不過，職業選手每天16小時的高強度訓練，卻把不少青少年嚇壞了，不到一周就有人退出，還有人哭著求教練放他回家，甚至還產生了再也不想接觸遊戲的念頭。

《央視》近日採訪了RNG電競俱樂部的管理層，以及RNG「英雄聯盟」戰隊的前職業選手Zzltai（劉志豪）。

Zzltai表示，RNG先前舉辦過電競體驗營，專門讓沒有接觸過職業選手的玩家們，去體驗一下當職業選手是什麼樣的感覺，「你看一個普通人玩遊戲，跟看一個職業選手玩遊戲，神情是完全不一樣的，一個全神貫注、一個是放鬆紓壓。」

▼RNG舉辦電競體驗營，許多原本胸懷夢想的玩家中途退出。（圖／翻攝央視）

▲▼「電競體驗營」模擬地獄級訓練！每天要打16小時「少年哭求回家」。（圖／翻攝央視）

Zzlta指出，電競選手一天有10幾個小時以上都在訓練，中午起床吃個飯，就開始團練，中間還會穿插一些教練的覆盤，一直練到凌晨1點，接著是個人練習，一般也要練到凌晨3點至5點才能睡覺。

Zzltai提到，體驗營最初可能有幾百個人參加，但到了最後可能只會剩下10幾個人，主要是訓練量太大，「一個愛玩遊戲的人，怎麼樣也不可能一天玩16個小時，但職業選手每天過的就是這樣的生活，而且這16小時都要很專注，每一個動作都必須要求，要有職業水準。」

Zzltai透露，他曾在現場看到非常誇張的一幕，有一個學員躲在沒人的角落，哭著跟教練說他不行了，不打了，「他哭得非常兇，說想要回家了，再也受不了了。」

RNG的市場負責人弓于鈞也說，網路上有人說他們的體驗營事「網癮治療所」，其實並不是說遊戲打得好，就可以成為電競選手，真正的電競選手，不管是生活、訓練強度，都不是普通人能想像的，「電子競技不等於遊戲。」

報導最後提到，電競體驗營近年廣受玩家及家長們的歡迎，透過讓玩家們切身體會「電競生活」的方式，能夠讓很多有著「不切實際」電競夢的普通玩家意識到，自己與真正的電競選手之間的水平差距，繼而幫助他們重返現實生活。

▼電競選手每天的訓練都是10小時起跳，與一般為了放鬆而玩遊戲有很大的不同。（圖／翻攝央視）

▲▼「電競體驗營」模擬地獄級訓練！每天要打16小時「少年哭求回家」。（圖／翻攝央視）

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