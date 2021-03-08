「越野王者」撞路邊2車側翻前輪噴飛　駕駛滿臉鮮血落跑

▲有「越野王者」之稱的豐田豪華越野車，駕駛疑自撞後逃逸現場。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區7日晚間11時許發生一起駕車自撞事故，一輛有「越野王者」之稱的豐田豪華越野車，新車要價約240萬元，駕駛行經東光路時不明原因擦撞路邊2部車輛後當場側翻，警方到場時人已不在現場。有目擊民眾指稱，車禍後看到一名滿臉鮮血的男性脫困後立即逃逸，警方不排除有酒駕情事，將通知車主進一步釐清究責。

該起事故發生於昨晚11時13分許，這名駕駛開著新車要價約240萬元、有「越野王者」之稱的Toyota Land Cruiser Prado，沿東光路往太原路方向行駛，途中因不明原因車輛失控撞上路邊停放的Lexus的休旅車，豐田當場翻覆於路中央，Lexus受推擠後又往前撞上前方的三菱貨車。

▲豐田越野車毀損嚴重，前輪噴飛。（圖／民眾提供）

車禍撞擊力道猛烈，豐田毀損嚴重、前輪噴飛，而Lexus休旅車左後車尾及右前車頭均嚴重凹陷，休旅車蔡姓車主無奈表示，他只是開父親的車出門，未料無辜被撞，十分倒楣。

豐田越野車駕駛經民眾協助脫困後，竟隨即逃離現場，有目擊者指稱，逃逸者是一名男姓，臉上因車禍掛彩流血，車禍後就逃進一旁的巷子，人就這樣消失了。

台中市第五警分局表示，全案已調閱路口監視器，查出涉嫌肇事逃逸的休旅車車牌，目前已查出越野車登記在一名女子名下，將通知女車主前來進一步釐清究責，全案將依肇事逃逸罪方向偵辦。

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