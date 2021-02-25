向學霸招手！香港城市大學招台生　祭4年280萬元獎學金

▲城市大學祭出4年新台幣280萬元獎學金。（圖／城市大學提供）

記者崔至雲／台北報導

大學學測成績昨日公布，香港城市大學馬上向台灣優秀學生招手，並祭出4年新台幣280萬元獎學金，但也因疫情影響，香港城市大學不能親自來台舉辦實體面試，興趣的學生可預約視訊諮詢或於大博會當天線上面試。

香港城市大學近年國際名快速躍升，2021年QS大學排名全球第48名、2020年泰晤士高等教育世界大學排名「國際視野」全球第一、2019年德州大學達拉斯分校「全球百所最佳商學院研究」亞太區第1名、2021年Q全球年輕大學第4名；2020年QS大學生畢業後就業能力第90名。

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香港城市大學表示，近年學校成立「城大優才學子計畫」，讓成績優異的學生根據興趣及能力，選擇適合課程，如雙修學科、跨學科雙學位課程、國外雙聯學位等，配合教師、實習及交流計劃，為學生的學術及職場發展鋪路。

城市大學現設有九個學院，包括商學院、工學院、人文社會科學院、理學院、賽馬會動物醫學及生命科學院、創意媒體學院、數據科學學院、能源及環境學院和法律學院。

▲香港城市大學校長郭位。（圖／記者崔至雲攝）

城市大學校長郭位說明，入學或在學成績優異的學生都有機會參加「城大優才學子計畫」，預計每年提供120個名額；另外，港城大除了和美國哥倫比亞大學等名校合辦雙聯學位，也積極與更多名校洽談雙聯學位，更規劃未來投入經費，鼓勵學生創業。

郭位指出，今年2月開始，全校教師都要接受培訓，以提升網路教學的效果。同時因應疫情，今年大博會現場由在台北的港城大在校生與台灣高中生交流，高中生也可線上預約跟香港教師視訊諮詢或線上面試；學校提供優秀學生全額、學費全免、學費半免等各種獎學金，最高每年港幣18萬元（約新台幣70萬元）。

城市大學補充，想要報考城大的學生，可於周五（26日）前完成網上入學申請，並提前預約與招生老師視訊諮詢以確定線上面試安排。城大2021年對台招生（學測或指考）門檻是4科頂標，英語一定要頂標，也可以用托福（iBT79、筆試550）或雅思（6.5）成績代替。

