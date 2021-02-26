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北市拍板！永春、永吉國小併校　明年9月用新校名招生

▲▼北市永春國小。（圖／取自永春國小臉書）

▲北市永春國小。（圖／取自永春國小臉書）

記者崔至雲／台北報導

少子化影響，讓不少學校希望透過校園空間整併，展現出一加一大於二的量能。台北市永春、永吉國小僅一牆之隔，兩校自2016年啟動併校議題，經過兩校親師生及當地居民的討論及凝聚共識，預定2022年9月併校並以新校名招生。

教育局表示，去年年中已進行府級會議報告兩校整併案，也確定併校議題將朝以學校為導向的都市計畫進行討論，首度納入公民參與，閒置空間可作為托嬰、托老、托幼或居民活動中心，校舍改建也融入地下停車場，解決在地居民需求，等完成先期規畫後，會在地方開辦公聽會，經由教育局審議委員會通過後，兩校將正式合併。

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根據北市府教育局資料，永春國小現有學生524人、22班、教職員71人；永吉國小有學生532人、24班、教職員68人。教育局說明，市府也將於3月6日上午11時在永吉國小禮堂召開公聽會，向市民報告併校的規劃並傾聽民意。

教育局提到，各校整併不容易，目前北市的國小，僅中興併福星、明倫併大龍是成功併校案例，但併校過程也都引發議，永吉、永春國小學校規模相當，近兩年逐步資源整合，校舍改建成整併共識的最大契機，讓併校爭議降低，實屬不易。

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