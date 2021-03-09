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保育類「大冠鷲」落難枋山海域　海巡「鷹眼」會同漁友救援

▲海巡署第枋山安檢所人員會同漁民救起大冠鷲送醫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲海巡署第枋山安檢所人員會同漁民救起大冠鷲送醫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

一隻保育類大冠鷲8日下午在屏東縣枋山海域載浮載沈，被海巡署枋山安檢所人員發現，進行救援，聯絡縣府人員送往獸醫院治療，發現牠眼部受傷，疑因此墜落海中，惟受傷原因還不明，目前已進行治療，未來痊癒再施野放。這是該單位第一次救大冠鷲記錄。

▲海巡署第枋山安檢所人員會同漁民救起大冠鷲送醫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼救起的大冠鷲。

▲海巡署第枋山安檢所人員會同漁民救起大冠鷲送醫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

昨(8)日下午5時許，海巡署第八巡防區指揮部接獲枋山安檢所通報，守望人員察覺海面有異常漂浮物，經聯繫熱心漁民前往察看，赫然發現為乙隻大鳥載浮載沉，立即施予援手帶回所內安置，經聯繫屏東縣政府農業處動物保護及保育科鑑定為保育類野生動物「大冠鷲」。

縣府農業處動物保護及保育科指導安檢所人員先將大冠鷲放置紙箱內並舖上墊子防止失溫，並協調合作醫院「百齡動物醫院」受理後續傷鳥治療程序。

這隻大冠鷲經院長初部檢查發現左眼有受傷情形，經丈量展翅身長約140公分，研判為一般成鳥，左眼經點眼藥水治療，後續將其翅膀烘乾再行檢查，未來痊癒後即可實施野放。院長表示，所幸即時發現讓保育類大冠鷲得以獲救，感謝海巡人員的協助。

南部分署第六岸巡隊呼籲民眾，發現岸際有鯨豚及海龜擱淺等情況，可透過「118」免付費服務專線通報海巡署，海巡署將立即派員協助處理，共同保護海洋生物。

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