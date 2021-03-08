▲心靈環保願景！相會善知識心殿堂，歡迎報考法鼓文理學院。（圖／法鼓山提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

法鼓文理學院現已開始受理獨招報名，以心靈環保作為師生的共同願景，願為淨化人心學習奉獻的大眾，共同攜手踏上心靈環保的博雅之道。該校大願興學起始點的佛教學系，博士班、碩士班（佛教組、佛資組），以及包含學科測驗組、資料甄選組的學士班將於3月23日截止報名。

法鼓文理學院指出，人文社會學群的生命教育、社會企業與創新等碩士學位學程，則於4月7日前接受教育部認可學士資格，或具同等學力者線上報名。由於申請須提供個人生命故事，或者是學習計畫書，校方籲請有意報考的民眾，把握時間及時準備。

法鼓文理學院表示，期望能為社會培育「關懷奉獻、博學雅健」的學生，因此教學多朝向服務社會、淨化人心發展。本學年仍將維持比照國立大學收費，除入學榜首有獎學金外，研究生每學年約可申請3至6萬元的服務奉獻金，鼓勵應屆大學畢業生，以及期許能為社會貢獻的民眾踴躍報考。洽詢專線：02-2498-0707轉相關系所。各科系均提供學雜費及就學獎助，招生簡章及相關資訊請於該校官網查詢：https://www.dila.edu.tw/Admission。

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