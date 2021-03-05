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社會 社會焦點 保障人權

刑警硬查「人生噩夢」真相　跟監2男1女追足跡...同事誤成幫兇

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲蘇姓偵查佐懷疑妻子外遇，竟跟監後用警用系統查詢足跡與個資。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣警察局一名蘇姓偵查佐，因懷疑妻子外遇，跟監後鎖定2男為「嫌疑小王」竟利用記下的車牌號碼在警局內查詢個資與車籍，還調閱軌跡資料，前後高達12次。新竹地院依個人資料保護法將蘇男判刑4月。

判決書指出，37歲的蘇男為新竹縣政府警察局新湖分局偵查隊偵查佐，因懷疑當時的妻子曾女外遇，從2019年10月起到2020年2月為間，連續11次在新湖分局內以系統查詢劉男、黃男的個人資料及車籍資料、車輛軌跡。

蘇男還拜託不知情的同事幫忙使用警用系統查詢劉男個人資料及車籍資料，以了解曾女的行跡及交友狀況。

法官認，蘇員身為偵查佐，屬於公務員，卻知法犯法應依規定加重其刑。審酌蘇男利用職務之便，擅自非法利用被害人個人資料、車籍資料，侵害被害人個人隱私，惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，另考量檢方表達從輕量刑意見，最後依公務員假借職務上機會，犯個人資料保護法第41條之非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，處有期徒刑4月，以資懲儆。

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