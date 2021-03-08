綠委提3大法案保障女性　范雲：最好的婦女節禮物

▲綠委和婦團推動三大優先法案保障女性權益。（圖／翻攝自Facebook／范雲）



記者黃巈禾／台北報導

今天是國際婦女節，民進黨立委范雲邀集多位立委和婦女團體，在立法院召開記者會，射出保障女性權益三支箭，包括跟縱騷擾防治法、未經同意散布性私密影像防制條例，以及性別工作平等法修法。

范雲表示，回顧台灣女性權益相關立法，從1997年性侵害犯罪防治法開始，到後續家庭暴力防治法、性別工作平等法、性別平等教育法以及2005年性騷擾防治法，全部都跟保障女性人身安全有關，但24年過去，就算台灣已經是全世界性別平等第6名的國家，各種性別暴力案件的受害者仍以女性居多。

范雲指出，近年來性別暴力更多種且傷害更深，根據婦團統計，台灣各類跟蹤騷擾，被害者有9成是女性，年輕女性更多，每8位就有1位曾遭遇跟蹤騷擾，又像是未經同意被散布性私密影像，每10人中就有1人可能遇到，且這還不包含被偷拍等情況，其中女性約佔8至9成；此外，在職場性騷擾中，針對最有權勢的雇主性騷擾員工，現在的性別工作平等法竟然仍存有「自己調查及處罰自己」的漏洞。

范雲提到，台灣女性正飽受「被跟蹤騷擾」、「被老闆性騷擾」、「被散布裸照」等性別暴力的侵害，這三支箭正是民間團體推動多年以之對抗的女性權益三大優先法案，因此，她已提出《跟蹤騷擾防制法》、《未經同意散布成人性私密影像防制條例》及《性別工作平等法》修法草案，也有許多立委提出法案，都通過一讀，正在委員會等待審查。

范雲說，這次立院首次集結眾多立委及民間團體共同合作的行動，正顯示台灣公民社會對性別暴力再也難以容忍的堅定立場，立法有必要性及急迫性，感謝立委們和民間團體，特別在婦女節集結，齊心協力射出三支箭對抗侵害女性人身安全的大怪物；同時呼籲行政院應盡快於本會期提出內容完備且符合受害者需求的對案，使立法院各委員會能夠順利審查，通過法案，完善女性權益保障。

范雲強調，後續將會一起持續積極推動這女性權益三大優先法案，若能順利立法，這將會是送給所有女性最好的婦女節禮物。

與會的民進黨立委包括范雲、賴品妤、吳思瑤、劉世芳、蘇巧慧、洪申翰、林楚茵、林宜瑾、莊競程，吳玉琴、湯蕙禎，以及前立委尤美女。