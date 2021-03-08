逼人剁手的廚餐具！10項廚房新手也想要的得獎設計

2020，因為疫情的緣故，你身邊是否也有許多親朋好友認真在家煮飯？每每看著義大利國際設計大獎A’ Design Award的廚具、餐具與茶具得獎作品，總是能看到令人嚮往的設計，並且不由自主開始google，喃喃找著哪裡可以買得到……以下讓我們來看看2019-2020 A’ Design Award，那些讓人想剁手的名單吧！

1.Arezoo Abaspoor: Popo

在餐桌上看到Popo這系列餐具時，必然能由衷感到愉悅──設計師使用透明輕便與高強度的骨瓷，在極簡的白色中，仍能以抽象線條做出可愛圓滑、符合人體工學的動感造型，讓人想起童年、童話與大自然裡的巧小動物。

2.Gemma Bernal: Suggestions

這組瓷製餐具，運用各種生產技術，表現出各種形式，以解決廚師們對美食設計的需求，最終希望能藉此讓廚師的創造力得以盡情發揮，讓食材能如藝術品般展現，也使得食物能在最佳狀態讓使用者品嘗，並且獲得最佳體驗。





3.FinaMill: Smart Kitchen Mill

坊間有很多電動研磨罐，但仔細一看，都是研磨胡椒跟鹽，似乎對其他各式香料的存在視而不見。FinaMill這款可裝填各種香料，更棒的是，想用哪一樣可以隨時摘除換取，以得到所需的新鮮香料為增香添味。

4.Ladan Zadfar and Mohammad Farshad: Wild Cook

想到燻製食品，你可能覺得得去找到好木材，然後在家後院找個安全地點燃燒它。現在，你不僅可以有更健康、簡單、安全且易清潔的新選擇。Wild Cook燃燒的是熱空氣，而且有各種天然口味與香氣可供挑選，在家想隨時來塊煙燻鮭魚都沒問題。

5.Tom Chan and Melanie Man: Hazuto

砧板有金屬手柄不是什麼新概念，但來自金屬廠的設計師做砧板，就有本事讓它變得不一樣──它為砧板做了金屬框。缺角的溫

文字資料、圖片來源／A’ Design Award-Winner

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