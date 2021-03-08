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防堵「韓趙聯盟」！　本土藍大咖多次密會柯營助攻江啟臣

江啟臣（右）邀柯文哲（左）在國民黨智庫的論壇活動同框，卻引發黨內正反激烈辯論。

▲江啟臣（右）邀柯文哲（左）在國民黨智庫的論壇活動同框，卻引發黨內正反激烈辯論。

圖文／鏡週刊

國民黨主席江啟臣與台北市長柯文哲合體，在黨內引發批評聲浪，本刊調查，藍白合背後，隱含國民黨本土派與非本土派角力戰，其中又以本土藍台中「紅派」大老、前總統府祕書長廖了以最為關鍵，為了替江啟臣操盤黨魁選舉、甚至2024大局圍堵深藍勢力，他多次私下與柯營接觸，此舉恰與有志總統大位的柯文哲一拍即合，但本土藍與白色勢力互動密切卻各有盤算，已為2022、2024大選藍白競合埋下變數。

▼本土藍串連柯文哲圍堵深藍，紅派大老廖了以更多次私下接觸柯營交換訊息。

本土藍串連柯文哲圍堵深藍，紅派大老廖了以更多次私下接觸柯營交換訊息。

國民黨主席江啟臣日前在臉書發表千字文，正式宣告爭取連任，3天後旋即在智庫舉辦的「願景台灣2030」論壇，與身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲同台，引發藍白合聯想。不過，本刊調查，主導江柯同框的其實是黨內本土藍勢力，目的不只為江啟臣連任黨主席，甚至有替他更上層樓鋪路的企圖，藍營人士透露，本土藍與白色勢力近半年互動密切，除了江啟臣與柯私下碰過面，背後替江操盤的廖了以，也曾多次與柯營見面交換訊息。

▼江啟臣欲爭取連任國民黨黨魁並宣布要當造王者，但串連柯文哲的舉動被解讀江對直攻大位並未完全死心。

江啟臣欲爭取連任國民黨黨魁並宣布要當造王者，但串連柯文哲的舉動被解讀江對直攻大位並未完全死心。

本刊調查，廖了以等國民黨本土藍勢力，早在2015年就傳出有意籌組「台灣國民黨」，當時盛傳是想逼宮國民黨中央「換柱（洪秀柱）」。藍營人士說，廖了以開始密切接觸柯營，是在2020總統大選後，尤其黨魁改選在即，本土藍勢力為了力保江啟臣的主席寶座又再次集結，甚至接觸柯文哲所屬的白色勢力，目的是為壯大本土派，以防堵黨內「韓（韓國瑜）趙聯盟」等深藍勢力班師回朝。

▼本土藍力阻趙少康取得黨魁門票，又以廖了以反彈最強烈。

本土藍力阻趙少康取得黨魁門票，又以廖了以反彈最強烈。

知情人士進一步說，江尋求黨魁連任，曾評估若找黨內其他天王合體效益有限，才把腦筋動到柯文哲身上，想以此突圍，即便未能在主席一役發揮關鍵影響力，仍可營造他有能力與其他政黨合作的形象，另從布局2024著眼，也可瞄準挺柯的淺藍、中間及年輕人票源。

▼韓國瑜（左2）遭罷免後態度轉趨低調，日前趙少康重回國民黨，更讓本土藍集結力阻「韓趙聯盟」。

韓國瑜（左2）遭罷免後態度轉趨低調，日前趙少康重回國民黨，更讓本土藍集結力阻「韓趙聯盟」。（翻攝韓國瑜臉書）

不過，江啟臣的盤算卻讓部分藍營人士憂心，因為柯文哲的從政紀錄忽綠忽藍，恐會是場「與魔鬼的交易」，加上一旦議員選舉也與白營合作，等同是分食藍營票源，因而激起基層反彈。


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