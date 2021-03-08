嗆「一命換一命」高雄男10槍轟死2人　前妻狂抖：不知他有槍

記者黃翊婷／綜合報導

高雄大樹區63歲方姓男子7日與簡姓前妻談判，卻持槍連轟10多槍，導致2名勸架友人中彈身亡。簡女在混亂中躲進附近一間KTV，這才逃過死劫，她坦言，前夫曾嗆聲要「一命換一命」，談判前也不知道對方有槍。

▲簡女（紅圈處）到案說明。（圖／記者黃子倩翻攝）

據了解，兩人原本一起經營麵包店，方男9年前罹患淋巴癌，體力不佳，於是在5、6年前關掉麵包店，去年他懷疑簡女出軌、在外欠錢，怕債主找上門才同意離婚；兩人分開之後，簡女消失很長一段時間，直到最近才又出現，還會帶著孫子在伯公祠附近走動、和鄰居聊天，沒想到方男聽聞此事，立即衝到現場理論，雙方一言不合，他留下一句「妳等我」便返家拿槍，最終葬送2條人命。

簡女坦言，當時目睹方男槍殺吳姓、劉姓友人，混亂中趕忙躲到附近一間KTV，這才撿回一命，「我跑進去鎖住，他不能進來」、「這邊的卡啦OK是透明的，我跑過來的時候，我看他已經在追劉姓男子」。另外，她也提到，事前完全不知道前夫有槍，麵包店歇業之後，對方曾經揚言要「一命換一命」，讓她相當害怕。

▼▲警方封鎖事發現場進行調查。（圖／記者吳世龍攝，下同）

對此，高雄市警局局長黃明昭證實，這對離婚夫妻是因為房子產權問題引發口角，不料雙方談判破裂，方男憤而返家拿槍，再回到現場，並與簡女的友人發生衝突、扭打，一氣之下連開10多槍，導致吳男、劉男中槍倒地，當場失去呼吸心跳，送醫後傷重不治。

吳男左臉、胸口、左手虎口一共身中6槍，緊急送往國軍高雄總醫院救治，仍在7日晚間7時21分宣告死亡；劉男則身中5槍，送往高雄長庚急救，約在同日晚間7時許宣告不治。方男開槍後隨即逃離現場，並將手機關機，警方目前正在全力追緝當中。

▼死者家屬包圍派出所，要求警方替親人討回公道。