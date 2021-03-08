　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嗆「一命換一命」高雄男10槍轟死2人　前妻狂抖：不知他有槍

記者黃翊婷／綜合報導

高雄大樹區63歲方姓男子7日與簡姓前妻談判，卻持槍連轟10多槍，導致2名勸架友人中彈身亡。簡女在混亂中躲進附近一間KTV，這才逃過死劫，她坦言，前夫曾嗆聲要「一命換一命」，談判前也不知道對方有槍。

▲▼高雄九曲堂火車站槍響！男狂開10多槍轟前妻　2人無生命跡象。紅框為前妻。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲簡女（紅圈處）到案說明。（圖／記者黃子倩翻攝）

據了解，兩人原本一起經營麵包店，方男9年前罹患淋巴癌，體力不佳，於是在5、6年前關掉麵包店，去年他懷疑簡女出軌、在外欠錢，怕債主找上門才同意離婚；兩人分開之後，簡女消失很長一段時間，直到最近才又出現，還會帶著孫子在伯公祠附近走動、和鄰居聊天，沒想到方男聽聞此事，立即衝到現場理論，雙方一言不合，他留下一句「妳等我」便返家拿槍，最終葬送2條人命。

簡女坦言，當時目睹方男槍殺吳姓、劉姓友人，混亂中趕忙躲到附近一間KTV，這才撿回一命，「我跑進去鎖住，他不能進來」、「這邊的卡啦OK是透明的，我跑過來的時候，我看他已經在追劉姓男子」。另外，她也提到，事前完全不知道前夫有槍，麵包店歇業之後，對方曾經揚言要「一命換一命」，讓她相當害怕。

▲▼高雄九曲堂火車站槍響！男狂開10多槍轟前妻　2人無生命跡象。現場畫面。（圖／記者吳世龍攝）

▼▲警方封鎖事發現場進行調查。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲▼高雄九曲堂火車站槍響！男狂開10多槍轟前妻　2人無生命跡象。現場畫面。（圖／記者吳世龍攝）

對此，高雄市警局局長黃明昭證實，這對離婚夫妻是因為房子產權問題引發口角，不料雙方談判破裂，方男憤而返家拿槍，再回到現場，並與簡女的友人發生衝突、扭打，一氣之下連開10多槍，導致吳男、劉男中槍倒地，當場失去呼吸心跳，送醫後傷重不治。

吳男左臉、胸口、左手虎口一共身中6槍，緊急送往國軍高雄總醫院救治，仍在7日晚間7時21分宣告死亡；劉男則身中5槍，送往高雄長庚急救，約在同日晚間7時許宣告不治。方男開槍後隨即逃離現場，並將手機關機，警方目前正在全力追緝當中。

▼死者家屬包圍派出所，要求警方替親人討回公道。

▲▼高雄2死槍手逃亡！家屬「包圍派出所」逼交線索：我們怎麼睡得著。（圖／記者吳世龍攝）

ET快訊
嗆「一命換一命」高雄男10槍轟死2人　前妻狂抖：不知他有槍
桃園黑幫火拚！「KTV遭開22槍」養生館被砸爛　主嫌逮到了
2縣市大雨特報！　本周2波變天「降雨熱區」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國3新店段火燒車！　80歲駕駛剛逃出「車秒變火球」

台鐵松山站乘客尖叫逃竄　5年前颱風夜引爆炸彈成煉獄

「鼠薯」鳳梨投資黑鮪魚遭詐70萬　「罔腰曾幫匯款2次」結局曝

弟伸手救工人！目睹兄摔5樓亡　北市裝冷氣「鐵架瞬間變形」

嗆「一命換一命」高雄男10槍轟死2人　前妻狂抖：不知他有槍

高雄2死槍手逃亡！家屬「包圍派出所」逼交線索：我們怎麼睡得著

桃園黑幫火拚！「KTV遭開22槍」養生館被砸爛　主嫌逃逸1天被逮

通姦除罪化！小三爽翻「快用民法告我啊」　正宮成全她的願望

「我被反鎖」台南男困5樓公寓火窟！　消防破門真相曝光

獨／懷疑前妻偷吃！高雄男嗆「你等我」竟回家拿槍　奪走2條人命

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

喵界撿屍？橘貓狂甩肚肉後腿開開　叼走整隻女伴！網羞：要進房壞壞

修女下跪緬甸警哀求放過示威者　崩潰哭喊「乾脆開槍射我吧！」

《未來》立芳險送命..正浩攤牌「是我不孕」　立芳爸心疼：回家，爸爸保護妳...

吳孟達公祭／周星馳來送達叔了..　送花圈悲痛：永遠懷念

周星馳送別吳孟達「一直都很friend」　劉德華合十致意..吳君如憶：他就像我爸爸

快訊／國3新店段火燒車！　80歲駕駛剛逃出「車秒變火球」

台鐵松山站乘客尖叫逃竄　5年前颱風夜引爆炸彈成煉獄

「鼠薯」鳳梨投資黑鮪魚遭詐70萬　「罔腰曾幫匯款2次」結局曝

弟伸手救工人！目睹兄摔5樓亡　北市裝冷氣「鐵架瞬間變形」

嗆「一命換一命」高雄男10槍轟死2人　前妻狂抖：不知他有槍

高雄2死槍手逃亡！家屬「包圍派出所」逼交線索：我們怎麼睡得著

桃園黑幫火拚！「KTV遭開22槍」養生館被砸爛　主嫌逃逸1天被逮

通姦除罪化！小三爽翻「快用民法告我啊」　正宮成全她的願望

「我被反鎖」台南男困5樓公寓火窟！　消防破門真相曝光

獨／懷疑前妻偷吃！高雄男嗆「你等我」竟回家拿槍　奪走2條人命

阿里巴巴來台挖人才！PTT徵畢業生「年薪最高638萬」　網酸：996嗎

快訊／國3新店段火燒車！　80歲駕駛剛逃出「車秒變火球」

台灣鳳梨日本超市搶光光！　大讚「好甜好吃」：為挺台灣特地來買

「人間芭比」韓藝瑟超瘦的秘訣　有氧運動前先喝這一杯幫助燃脂

過度依賴手機平板等3C產品　這種病可能會找上你

唐綺陽運勢／雙子「靠1招」桃花朵朵開！　魔羯當心掉錢、搞烏龍

台鐵松山站乘客尖叫逃竄　5年前颱風夜引爆炸彈成煉獄

「鼠薯」鳳梨投資黑鮪魚遭詐70萬　「罔腰曾幫匯款2次」結局曝

赤道幾內亞軍營「連續5次爆炸」　至少20死400傷

小情侶樓梯間激戰！祖父開門撞見超怒　他跳17樓逃生奇蹟生還

毒品大哥入監...女友淚別不捨　30天後沒穿內衣甜睡男友小弟

社會熱門新聞

即／高雄九曲堂火車站前開槍　2人中槍身亡

告別式「道上兄弟憑弔」　警攔53未成年男女

館長案新北警弄丟AP錶　1警官測謊未過

通姦除罪！小三爽嗆「告我啊」　正宮成全她

獨／懷疑前妻偷吃　高雄男開槍奪2命

高雄男狂轟10槍2死　家屬悲吼：開槍的人是誰

桃園黑幫火拚　KTV遭開22槍

高雄槍擊2死嫌犯逃亡　家屬衝派出所逼交線索

高雄男開10槍！前妻嚇壞：朋友倒地被狂射

寒假帶回家！他三度嘿咻小六女　母怒求重判：女兒受傷

醉漢闖宿舍　滿身血找女友談判

台南北區公寓火警消防人員破門救人

萬華晚間汽機車相撞！2人緊急送醫

帶輕熟女回警局過夜　已婚副分局長遭拔官

更多熱門

相關新聞

高雄槍擊2死嫌犯逃亡　家屬衝派出所逼交線索

高雄槍擊2死嫌犯逃亡　家屬衝派出所逼交線索

高雄大樹區7日發生槍擊案，63歲方姓嫌犯與簡姓前妻談判，持槍連轟10多槍，導致2名女方友人不幸中彈身亡。死者家屬接獲噩耗後，難以接受嫌犯仍在逃亡，8日凌晨聚集在派出所前，情緒激動，要求警方提供嫌犯線索，「我們要一個交代！」

獨／懷疑前妻偷吃　高雄男開槍奪2命

獨／懷疑前妻偷吃　高雄男開槍奪2命

高雄男開10槍！前妻嚇壞：朋友倒地被狂射

高雄男開10槍！前妻嚇壞：朋友倒地被狂射

高雄男狂轟10槍2死　家屬悲吼：開槍的人是誰

高雄男狂轟10槍2死　家屬悲吼：開槍的人是誰

高雄夫妻開槍　2友擋子彈無生命

高雄夫妻開槍　2友擋子彈無生命

關鍵字：

高雄槍擊

讀者迴響

熱門新聞

25歲愛滋女搭車　遭受票員、司機性侵

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

即／高雄九曲堂火車站前開槍　2人中槍身亡

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

莊凌芸遭父甩巴掌「反被姑姑罵」　阿姨心痛：她從小承受很大壓力

小薰當媽了！兒子今年上大學

告別式「道上兄弟憑弔」　警攔53未成年男女

2縣市大雨特報！　本周2波變天「降雨熱區」曝

莊凌芸媽崩潰痛哭！駁斥「從小不要女兒」…痛揭離婚家暴內幕

南韓恐第一個從全球「消失」！

難插手澎恰恰債務！　小亮哥曝與債主私交

吃咖哩「下體味道怪怪的」！最美博士揭5食物爆臭

大臣專挑美人跪著用嘴接　再吞下去

小甜甜回月老廟還願！曝當年「許願唯一條件」真的應驗

更多

最夯影音

更多
莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」
台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面