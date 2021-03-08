一個「天真可愛小女孩」救了新竹車站　台鐵炸彈客曝祕辛





▲時任鐵路警察局台北分局長的王寶章，向本刊詳細說明偵辦經過。



圖文／鏡週刊

2016年7月時，男子林英昌因久病厭世、工作不順，竟選擇持自製炸彈，在乘客眾多的台鐵區間車內引爆。由於爆裂物直接在面前爆炸，林英昌不僅嚴重灼傷，更血流如注，送醫後昏迷緊急插管。王寶章告訴本刊，因林傷勢嚴重，警方無法偵訊，只能派人輪班在加護病房外戒護13天，過程提心吊膽，深怕死意甚堅的他會再度尋短，真相從此不明不白。

▼受傷乘客逃出台鐵車廂，在月台上等待救援。

林英昌恢復意識後，除了講述犯案動機及過程，還透露一段祕辛。他告訴專案小組，原本一度打算在新竹車站的月台引爆炸彈，但因看到一名小女孩露出天真可愛的笑容，決定放棄。

▼爆炸後，台鐵車廂內到處都是粉塵，乘客的物品也散落一地。

針對這起台鐵爆炸案，台北地檢署同年11月偵查終結，檢察官依殺人未遂及違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌，對林英昌提起公訴，建請法官從重量刑。全案進入台北地方法院審理時，林的兒子和前妻也曾到場旁聽，林當下行使緘默權，拒絕回答問題，律師則替他辯護，說他並未將爆裂物投向他人，林的兒子與前妻也希望法官能讓林交保。

不過，一審法官並未同意，將林英昌重判30年，案件繼續上訴，最高法院在2017年11月，依殺人未遂等罪，合計判林30年4個月定讞，另外也判他賠償台鐵及受傷旅客共680多萬元，為全案畫下句點。

▼林英昌引爆炸彈後身受重傷，被送往醫院急救。



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