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桃園新住民姐妹Pk家鄉菜　奪冠料理有恩愛味道

▲桃園新住民姐妹Pk家鄉菜

▲桃園新住民姐妹Pk家鄉菜。（圖／牛春茹提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市新住民文化交流協會7日於中壢區自立新村活動中心，舉辦「大江南北味、共品故鄉情」活動，由協會的姐妹們以「一人一道菜」方式，各自端出手作家鄉料理，進行Pk賽後分享大家；包括：陝西涼皮、廣東腸粉、永州血鴨、四川酸辣粉…等餐館不容易吃到的美食，紛紛現身，最後由湖南姊妹石喜秀以「永州血鴨」奪冠！▲桃園新住民姐妹Pk家鄉菜

▲▼湖南姊妹石喜秀以「永州血鴨」奪冠。（圖／牛春茹提供）
▲桃園新住民姐妹Pk家鄉菜

石喜秀分享故鄉「永州血鴨」料理指出，血鴨是湖南永州的一道傳統名菜，具有美味、開胃涼血的功效；在當地，幾乎家家戶戶都會製作此菜。鴨子要選3個月大2-3斤重的仔鴨，及新鮮鴨血。配料除基本的油鹽醬醋之外，還有生薑、辣椒、大蒜等。▲桃園新住民姐妹Pk家鄉菜

▲▼新住民姐妹一人一菜展示好手藝。（圖／牛春茹提供）▲桃園新住民姐妹Pk家鄉菜

石喜秀說，「永州血鴨」是一道功夫菜，把切成小塊的鴨肉放鍋里炒，再加上配料，炒熟之後再將鴨血再淋上去翻炒，這其中最辛苦的就是要有一個人在旁邊協助不斷地攪拌鴨血，讓鴨血不能凝固，因為需夫妻兩人一起料理，所以這道菜也被姐妹們稱是「恩愛菜」。

桃園市新住民文化交流協會理事長牛春茹說，「大江南北味、共品故鄉情」活動，原計劃在春節前舉辦，讓因疫情許久無法返鄉團聚的姐妹們，在春節前夕以一人一菜的方式一解鄉愁。未料，春節前夕桃園疫情緊張，市府通知停辦群聚活動，如今疫情緩解，7日有近200位新住民姐妹及家人參與，一人一菜展示姐妹們的好手藝。

其中，有些姐妹端出的特色料理令人驚艷，這些姊妹在工作照顧家庭之餘，也參與各種技能的學習，有的手工點心受到大家的歡迎，也推動了姐妹們宅經濟的發展。為了鼓勵大家一展長材，100餘道各式菜色都進行了評比，第一輪由所有參加者投票選出，前20名由評審選出，而且5位評審全部都是具有廚師丙級證照的新住民，並且是自營餐廳者，現場競爭非常激烈。

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