內蒙陸配回娘家　包鋼18小合唱團歌聲相迎...為兩岸交流搭橋

▲內蒙陸配回娘家，包鋼18小《悅童合唱團》，在校門口以優美的蒙古歌曲及獻上哈達迎接。（圖／牛春茹提供）

記者楊淑媛／桃園報導

兩岸交流，孩童純潔歌聲搭橋！原籍大陸內蒙的桃園市新住民文化交流協會理事長牛春茹，日前率領20多位在台內蒙陸配回娘家，參訪包頭市包鋼18小學，校方《悅童合唱團》的孩子，在校門口以優美的蒙古歌曲及獻上哈達迎接，接著在音樂教室以蒙古語、國語演唱《夢田、當你老了…》等歌曲，柔美的歌聲，令聆聽陸配感動落淚！

▲內蒙陸配回娘家，包鋼18小合唱團以優美歌聲相迎。（圖／牛春茹提供）

牛春茹24日表示，內蒙很重視教育，包鋼18小是包頭辦學很好的小學，學校的教育理念是「千教萬教教人求真、千學萬學學做真人」教導孩子做人做事要求真；而學校《悅童合唱團》於2015年成立，團長陳璐媛老師是滯陸台灣老兵的孫女，指導該合唱團參加比賽多次獲獎，校方期望有機會帶領合唱團的孩子到台灣，以歌聲搭橋進行交流，增進兩岸情誼。

▲內蒙陸配回娘家，包鋼18小合唱團以優美歌聲相迎。（圖／牛春茹提供）

內蒙包頭醫學院畢業的牛春茹，在廣東工作8年後，因婚姻來台居住，今年是第19年，雖然在台期間多次返內蒙探親，但10月底帶領20多位陸配回內蒙參訪，則是第一次，對於參訪包鋼18小，受到校方合唱團的師生，以歌聲相迎，畢生難忘！而目前在北市經營餐飲的內蒙陸配劉學文，聽到孩子唱著「當你老了、走不動了…」歌聲時，喚起濃烈思母情，不由地潸然淚下…

▲包鋼18小期望有機會，帶領《悅童合唱團》到台灣，以歌聲搭橋進行兩岸交流。（圖／牛春茹提供）

2020立委大選，牛春茹以新住民身份獲國民黨提名不分區立委，排名第17，強力主張，只有兩岸和平，經濟才能發展。

▲包鋼18小《悅童合唱團》團長陳璐媛老師(左二)是滯陸台灣老兵的孫女。（圖／牛春茹提供）

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