人妻讓小王「難以忘記」！綠帽夫抓包悲喊：我們10幾年比不過8個月

▲新北人夫抓包妻子外遇，憤而對小王提告，獲賠10萬。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／新北報導

人夫阿靖（化名）抓包妻子小君（化名）外遇，甚至不斷與小王互傳訊息表達愛意，讓他崩潰找妻子攤牌，「我們10幾年比不過8個月。」然而，小君卻回覆，「就當我不要臉吧」等，讓阿靖心寒，並對小王提告求償。法官審理後，判小王須賠阿靖10萬元確定。

阿靖指控，小君在彩券行上班，而已婚的小王是小君的熟客，明知道小君已婚，卻展開熱烈追求，不斷傳訊表達愛意，「總有一個人會令我如此的難以忘記，妳總是佔據了我的心神，妳總帶給我無限的思憶和追念、疼愛」、「所以我可以做的就是將妳成為我一份最深的珍惜，讓潛藏在我心中對妳的愛好好被保留，並埋藏在我內心的最深處」，導致小君因此意亂情迷。

阿靖提到，小君收到告白後，還回覆，「你願意，我願意，一切都是因為愛，愛讓人一夜長大、變得更美，只有兩情相悅，彼此了解對方，才能一起生活下去」、「我想我再也遇不到像你這樣的人，這麼疼我愛我，我也會好好珍惜這份愛」等，而阿靖甚至還多次拍攝示愛影片，以及贈送金飾等物品討小君開心，藉此攻破小君心防，自此開始行蹤不明。

阿靖直到2019年12月中旬才發現2人姦情，並決定向小君攤牌，「妳為什麼還有臉去找人家」、「我們10幾年比不過8 個月」，小君面對阿靖質問後愧疚回稱，「我無話可說就當我不要臉吧」、「我不知道要說什麼…傷害你看你痛我也不好受」、「總之這點我確實是背叛、是我錯，我不要求你原諒我這個點」。阿靖事後仍不甘遭戴綠帽，憤而對小王提告求償。

對此，小王否認犯行，辯稱自己跟小君只是相知相惜的朋友，因了解彼此生活皆有不順，時常為對方加油打氣，也常向小君買彩券，這些都是為了打氣的實際行動，雙方往來皆僅止於正常互動，並無發生任何肉體關係，因此拒絕賠償。

不過，法官審理時勘驗2人對話，認為小君與小王縱使沒有積極證據可以證明2人曾發生通姦行為，但2人的不正當男女交往關係，已明顯打擊了阿靖與小君間的婚姻關係，讓阿靖受到嚴重打擊，最終判小王須賠償阿靖10萬元。阿靖事後不服提出上訴，但遭到二審法官駁回。全案確定。

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