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台中三鐵男跑半馬「第9K、第9公墓猝死」！主辦方澄清：不是噎到

▲▼台中路跑意外。（圖／民眾提供）

▲台中路跑傳出死亡意外。（圖／民眾提供）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中一名54歲的曾姓男子今（7日）上午參加台中資訊盃公益路跑，自成功嶺周邊出發，途經第9公墓時，曾男突然癱軟倒地，霎時沒了氣息，經現場麻醉醫師協助急救並將其送醫後，最終仍宣告不治死亡；由於第一時間傳出曾男疑似是噎到才會倒地，但主辦單位稍早證實，經檢視後，確認增男咽喉處沒有異物，應是身體不適猝逝，並非遭食物噎住。

初步了解，台中資訊盃公益馬拉松今清晨6時開跑，現場聚集數千名跑者參與，其中曾男也和家人一同報名參加，豈料途中行經第9公墓時，曾男卻突然四肢癱軟倒地，頭部還撞到、當場失去意識。

在發現有跑者出狀況後，現場麻醉醫師立即上前進行CPR急救，同時喚來救護車緊急將曾男送往烏日林新醫院，但搶救40分鐘後仍是救不回，曾男最終宣告不治死亡；而陪跑的家人在抵達終點後不見曾男身影，經聯繫後才知他身體不適倒地，嚇得急忙趕往醫院。

由於第一時間傳出曾男倒地原因疑似是噎到，對於曾男死因，院方目前無法證實；稍早經運動局長詢問馬拉松主辦方，對方指出，經檢查後並未在曾男咽喉處發現異物，研判應是身體不適、突然吸不到空氣而倒地，並非是噎到致死。

主辦方指出，曾男今天是參加半馬（21K）的跑者，跑到第9公里時突然身體不適倒地不治，並非是外傳的「噎到」；主辦方表示，曾男相當熱愛運動，沒有抽菸、酗酒的不良習慣，平日早睡早起，每天清晨起床跑步，還是一名三鐵好手，身體相當硬朗，此次參加路跑，更是其中「很大的贊助商」之一，太太、兒子、孫子也都到現場幫他加油，不料卻發生憾事，後續主辦單位也會持續與家屬連繫，提供必要協助。

▼資訊盃馬拉松今清晨6時在成功嶺周邊開跑。（圖／民眾提供）

▲▼台中路跑意外。（圖／民眾提供）

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