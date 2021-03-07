快訊／台中路跑男經公墓「疑噎到軟倒」！送醫急救40分鐘宣告不治

▲台中資訊盃公益路跑傳出死亡意外。（圖／民眾提供）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中資訊盃公益路跑7日在成功嶺周邊舉辦，但沒想到一名跑者行經第九公墓時，疑似遭噎到，倒地後撞擊到頭部失去意識，而現場恰巧有一名麻醉師路過，遂立刻替該跑者急救，隨後救護車也趕抵現場，並施以長達10分鐘的CPR，同時將傷者送往烏日林新醫院，但經搶救40分鐘後，仍宣告不治死亡。

初步了解，死者為54歲曾男，今早參加路跑，途中突然倒地沒有呼吸心跳，臉部及四肢有擦傷，確切死因仍待釐清。